Wissenschaftler haben eine neue Tomate mit Popcorn-Duft entwickelt

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Wissenschaftler haben eine neue Tomate mit Popcorn-Duft entwickelt

Wissenschaftler aus China und Australien haben mithilfe der Gen-Editierung das erste Exemplar einer Tomate entwickelt, die nach Popcorn duftet. Experten betonen, dass diese Entwicklung neue Möglichkeiten eröffnet, das Aroma und die geschmacklichen Eigenschaften von Gemüse zu verbessern.

Die Tomate (Solanum lycopersicum) gilt als eines der weltweit am häufigsten angebauten und konsumierten Gemüse. Die jahrhundertelange Selektion auf Ertrag, Krankheitsresistenz und einheitliches Aussehen hat jedoch ihr natürliches Aroma geschwächt. Durch Gen-Editierung ist es Wissenschaftlern nun gelungen, dieses Potenzial wiederherzustellen.

Die Forscher konzentrierten sich auf das Molekül 2-Acetyl-1-pyrrolin (2-AP) , das aromatischem Reis seinen Popcorn-Duft verleiht. Sie schalteten die Gene SlBADH1 und SlBADH2 in der Tomatensorte Alisa Craig mithilfe der CRISPR/Cas9-Technologie aus.

Das Ergebnis: Eine Mutation im SlBADH2-Gen erhöhte die 2-AP-Menge signifikant. Wurden beide Gene gleichzeitig deaktiviert, stieg der Gehalt dieser Substanz um mehr als das Vierfache im Vergleich zu gewöhnlichen Tomaten. Dies deutet auf eine Wechselwirkung zwischen den beiden Genen hin.

Professor Shenchun Xu vom Xianhu-Labor in China Journal of Integrative Agriculture berichtete in einer im Journal veröffentlichten Studie, dass die Wissenschaftler zunächst das Tomatengenom untersuchten und die Gene SlBADH1 und SlBADH2 identifizierten. Anschließend wurden Experimente zur isolierten und kombinierten Deaktivierung dieser Gene in der Sorte Alisa Craig durchgeführt.

Eine Wissenschaftlerin untersucht vor rotem Hintergrund Tomaten und Popcorn unter einem Mikroskop.

Wichtig ist, dass die genetischen Veränderungen die agronomischen Haupteigenschaften der Tomate nicht negativ beeinflussten. Es wurden keine signifikanten Unterschiede bei Blütezeit, Pflanzenhöhe, Fruchtgewicht, löslichem Zucker, organischen Säuren oder dem Vitamin-C-Gehalt beobachtet.

Die Wissenschaftler bewerten dieses Ergebnis als wichtigen Schritt, um das Aroma von Tomaten zu verbessern, ohne den Ertrag zu verringern. In Zukunft könnten solche Technologien genutzt werden, um Gemüsesorten zu züchten, die den Verbraucherwünschen nach spezifischen Düften und Geschmacksrichtungen entsprechen.

Die Tomate mit Popcorn-Duft mag nicht jedem Verbraucher schmecken. Die Forscher sind jedoch überzeugt, dass Produkte mit verstärktem Aroma neue Chancen auf dem Agrarmarkt schaffen werden.

Co-Autor der Studie und Dozent am Xianhu-Labor, Peng Zheng, erklärte, dass derzeit daran gearbeitet werde, diese Dufteigenschaft auf kommerzielle Tomatensorten zu übertragen. Ziel ist es, die geschmacklichen Qualitäten zu bereichern, das Interesse der Verbraucher zu wecken und den Marktwert zu steigern. Experten vergleichen diesen Ansatz mit der Züchtung von aromatischen Reissorten.

Xianhu-LaborAlisa CraigCRISPR/Cas9Popcorn-TomateAgrartechnologie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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