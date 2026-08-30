Können Mammuts zurückkehren? Wissenschaftler starten unerwarteten Plan

Könnte der legendäre Riese der Eiszeit – das Wollhaarmammut – in der Zukunft wieder auftauchen?

Das US-Unternehmen Colossal Biosciences untersucht die DNA alter Mammuts und arbeitet daran, deren wichtige Merkmale mit dem Genom moderner Elefanten zu kombinieren. Das Hauptziel ist es, ein kälteresistentes Tier mit dichtem Fell und mammutähnlichen Merkmalen zu erschaffen.

Dafür nutzen Wissenschaftler Gen-Editing-Technologien, darunter CRISPR. Die wichtigsten Merkmale des Mammuts – wie die Anpassung an das kalte Klima, das Fell und die Gene für die Fettschicht – werden erforscht.

Experten stehen jedoch noch vor sehr komplexen Aufgaben. Daher lässt sich derzeit noch nicht mit Sicherheit sagen, dass 2027 ein echtes Mammut erscheinen wird.

Das Unternehmen strebt die Geburt des ersten mammutähnlichen Tieres bis Ende 2028 an. Diese Pläne können sich jedoch je nach Ergebnis der wissenschaftlichen Tests noch ändern.

Die Giganten der Eiszeit sind also noch nicht zurück. Sollten die genetischen Experimente jedoch erfolgreich sein, könnte die Menschheit in Zukunft ein mammutähnliches Tier sehen.