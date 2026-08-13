Wissenschaftler entdecken ein mysteriöses schwarzes Loch, das einem Stern ähnelt

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Wissenschaftler entdecken ein mysteriöses schwarzes Loch, das einem Stern ähnelt

Astronomen haben ein ungewöhnliches kosmisches Objekt entdeckt, das wie ein Stern leuchtet, dessen Energie jedoch für schwarze Löcher typisch ist. „Schwarzes-Loch-Stern“ genannt wurde. Das Objekt ist etwa so groß wie das gesamte Sonnensystem und befindet sich Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Dies geht aus einer Studie eines internationalen Wissenschaftlerteams hervor, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde.

Den Angaben zufolge entdeckten die Wissenschaftler das mysteriöse Objekt bei der Untersuchung von Aufnahmen aus der Frühzeit des Universums, die mit dem NASA- James-Webb Weltraumteleskop gemacht wurden. MoM-BH-1* befindet sich im Sternbild Walfisch. Nach Berechnungen der Wissenschaftler entstand es etwa 660 Millionen Jahre nach dem Urknall.

Die Forscher hielten das Objekt zunächst für einen riesigen roten Stern. Seine Energiefreisetzung passte jedoch nicht zu dieser Annahme. Berechnungen zeigten, dass das Objekt 100 Milliarden Mal mehr Energie als jeder bekannte Stern abgibt. Dies deutete darauf hin, dass es typische Eigenschaften schwarzer Löcher besitzt.

„Wir haben eine neue Art astrophysikalischer Objekte entdeckt — einen Schwarzes-Loch-Stern“, sagte Rohan Naidu, Wissenschaftler am MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research.

Seinen Angaben zufolge „wird das Objekt von Energie erhellt, die gewöhnlich mit schwarzen Löchern in Verbindung gebracht wird, zeigt zugleich aber auch Merkmale klassischer Sterne“.

Eine Vergleichsdarstellung eines Sterns, der Akkretionsscheibe eines schwarzen Lochs und eines Quasi-Sterns.

Computermodelle zeigten hingegen, dass es sich bei dem Objekt nicht um einen riesigen Stern handelt, der durch Kernfusion Energie erzeugt. Die Wissenschaftler vermuten, dass MoM-BH-1 ein von dichten Gasschichten umgebenes schwarzes Loch ist*, wodurch seine Strahlung wie die eines gewöhnlichen Sterns erscheint.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass das Licht von MoM-BH*-1 fast vollständig rot ist und hinter einer bestimmten Wellenlänge abrupt verschwindet. Laut Naidu ist es sehr schwierig, diese Eigenschaft mit anderen bislang bekannten kosmischen Objekten zu vergleichen.

Nach Ansicht der Astronomen könnten, falls die Forschungsergebnisse durch weitere Beobachtungen bestätigt werden, viele andere mysteriöse „kleine rote Punkte“, die auf Aufnahmen des James-Webb-Teleskops entdeckt wurden, ebenfalls Schwarzes-Loch-Sterne sein.

Die Forscher vermuten, dass solche Objekte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Galaxien gespielt haben könnten. Insbesondere könnten sie frühe Formen der supermassereichen schwarzen Löcher gewesen sein, die heute in den Zentren von Galaxien vorkommen.

Rohan Naidu zufolge könnten „Schwarzes-Loch-Sterne“ eine frühe Phase in der Entstehung fast jedes supermassereichen schwarzen Lochs darstellen und zudem die Bildung von Sternen sowie die spätere Entwicklung von Galaxien maßgeblich beeinflusst haben.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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