Beim Himmelslaternen-Festival in Chiang Mai, Thailand, kam es zu einem unangenehmen Vorfall. Eine der in den Himmel gestarteten Laternen änderte während des Fluges ihre Richtung und prallte gegen das Gesicht eines Zuschauers.

Im Video des Vorfalls ist zu sehen, wie der Mann versucht, das brennende Papier der Laterne, das in sein Gesicht gefallen war, schnell zu entfernen. Er brachte die Situation rasch unter Kontrolle und konnte so schwere Verletzungen verhindern.

Der Mann teilte später auf seinen Social-Media-Kanälen mit, dass es ihm gut gehe. Zudem rief er die Festivalteilnehmer dazu auf, die Himmelslaternen vor dem Start gründlich zu überprüfen.

Es ist bekannt, dass das Himmelslaternen-Festival in Chiang Mai, Thailand, Tausende von Menschen anzieht. Die Teilnehmer lassen gleichzeitig leuchtende Laternen in den Himmel steigen und schaffen so eine einzigartige Kulisse. Da bei solchen Veranstaltungen jedoch brennbare Materialien verwendet werden, ist die Einhaltung von Sicherheitsregeln von entscheidender Bedeutung.