165 Tonnen Tomaten in einer Stunde verschwendet: Das berühmteste ungewöhnliche Festival der Welt in Spanien

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165 Tonnen Tomaten in einer Stunde verschwendet: Das berühmteste ungewöhnliche Festival der Welt in Spanien

In der spanischen Stadt Buñol hat eines der berühmtesten ungewöhnlichen Festivals der Welt – La Tomatina – wieder Tausende von Menschen zusammengebracht. Während der einstündigen Tomatenschlacht wurden 165 Tonnen Tomaten auf den Straßen verteilt.

Mehr als 20.000 Teilnehmer nahmen am diesjährigen Festival teil. Sobald das Signal ertönte, füllten sich die Straßen der Stadt in kürzester Zeit mit Tomaten, und die Festivalbesucher begannen, sie aufeinander zu werfen.

Innerhalb einer Stunde wurden Hunderte Tonnen Tomaten zerquetscht, und die Straßen von Buñol waren buchstäblich in Rot getaucht.

Der Verbrauch von 165 Tonnen Tomaten in nur einer Stunde verdeutlicht das Ausmaß des Festivals. Die Geschichte von La Tomatina geht auf eine einfache Essensschlacht im Jahr 1945 zurück, als während eines Straßenstreits Tomaten aufeinander geworfen wurden.

Obwohl diese Tradition später offiziell verboten wurde, wurde sie in den 1980er Jahren wiederbelebt. Im Laufe der Jahre hat sich La Tomatina zu einem berühmten Ereignis entwickelt, das Touristen nicht nur aus Spanien, sondern aus der ganzen Welt anzieht.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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