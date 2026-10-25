In den USA gewachsene entenförmige Tomate sorgt nach Jahren erneut für Aufsehen

Eine entenförmige Tomate, die im Garten eines Ehepaars im US-Bundesstaat Michigan gewachsen ist, hat nach Jahren erneut die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen. Obwohl das ungewöhnlich geformte Gemüse bereits 2015 entdeckt wurde, versetzt sein Foto die Menschen noch immer in Erstaunen.

Die Protagonisten der Geschichte sind Marie und Bob Davidek, die in der Kleinstadt Mount Morris leben. Im September 2015 entdeckte Marie beim Ernten in ihrem Garten eine Tomate, die an eine Gummiente erinnerte.

Die Frau erzählte, dass sie zunächst von der Form überrascht war und erst nach genauem Hinsehen erkannte, dass die Tomate tatsächlich einer Ente glich. Ihr Ehemann Bob glaubte ihr anfangs nicht. Doch als er die Tomate mit eigenen Augen sah, gab er zu, dass sie an eine Ente oder sogar ein Huhn erinnerte.

Kurz darauf wurde ein Foto der ungewöhnlichen Tomate in der Lokalpresse veröffentlicht. Später wurde die Geschichte auch in internationalen Medien aufgegriffen und verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Nutzer beschrieben ihr niedliches Aussehen als ein kleines Wunder der Natur.

Anstatt die Tomate sofort zu verzehren, beschloss das Ehepaar, sie so lange wie möglich aufzubewahren. Marie äußerte die Hoffnung, dass dieser zufällige Fund auch andere für die Gartenarbeit begeistern würde.

Experten betonen, dass die ungewöhnliche Form von Gemüse durch Veränderungen in der Blütenentwicklung, den Bestäubungsprozess oder das teilweise Zusammenwachsen mehrerer Früchte entstehen kann. Solche Fälle sind zwar selten, gelten aber als natürliche Prozesse.