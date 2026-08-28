Über 20.000 Menschen veranstalteten eine Tomatenschlacht in Spanien

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Über 20.000 Menschen veranstalteten eine Tomatenschlacht in Spanien

In der spanischen Stadt Buñol fand eines der berühmtesten und ungewöhnlichsten Festivals der Welt statt — La Tomatina Mehr als 20.000 Menschen nahmen an der traditionellen Tomatenschlacht teil.

Während des 79. La Tomatina-Festivals am 26. August wurden die Teilnehmer mit bis zu 165 Tonnen überreifen Tomaten beworfen. Spanischen Quellen zufolge wurden 150.000 Kilogramm Tomaten für das Festival bereitgestellt.

Nach dem Spektakel, das etwas mehr als eine Stunde dauerte, waren die Straßen von Buñol rot gefärbt. Lastwagen voller Tomaten fuhren durch das Stadtzentrum und verteilten die Ware an die Teilnehmer. Nach Ende des Festivals wurden die Straßen mit Spezialfahrzeugen gereinigt.

Menschen bewerfen sich beim La Tomatina-Festival neben einem Lastwagen mit Tomaten.

La Tomatinahat seine Wurzeln im Jahr 1945. Damals kam es während eines Stadtfestes zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen, bei der sie anfingen, sich mit Tomaten zu bewerfen. Später wurde dieser Vorfall zur Tradition. Das Festival war während der Ära von Francisco Franco zeitweise verboten, wurde jedoch in den 1980er Jahren wiederbelebt und entwickelte sich zu einer international bekannten Veranstaltung.

Menschen feiern das La Tomatina-Festival, indem sie sich auf der Straße mit Tomaten bewerfen.

Das Festival findet jedes Jahr am letzten Mittwoch im August in der Stadt Buñol statt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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