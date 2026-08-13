Astronomen entdecken ein ungewöhnliches neues kosmisches Objekt

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Astronomen entdecken ein ungewöhnliches neues kosmisches Objekt

Astronomen haben ein ungewöhnliches kosmisches Objekt entdeckt, das so hell wie ein Stern leuchtet, dessen Energieeigenschaften jedoch typisch für Schwarze Löcher sind. „Schwarzes-Loch-Stern“ wird dieses Objekt genannt, das laut einer Studie eines internationalen Wissenschaftlerteams, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, etwa so groß wie das gesamte Sonnensystem ist und Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.

NASA James Webb Weltraumteleskop bei der Analyse von Aufnahmen aus der Frühzeit des Universums entdeckt. MoM-BH-1* befindet sich im Sternbild Walfisch und entstand Berechnungen zufolge etwa 660 Millionen Jahre nach dem Urknall.

Zunächst vermuteten die Forschenden, es handle sich um einen riesigen roten Stern. Die extrem hohe Energieabgabe des Objekts passte jedoch nicht zu dieser Annahme. Berechnungen zeigten, dass es bis zu 100 Milliarden Mal mehr Energie als bekannte Sterne abgibt.

Computermodelle zeigten zudem, dass MoM-BH*-1 kein gewöhnlicher Stern ist. Forschenden zufolge handelt es sich um ein Schwarzes Loch, das von einer dichten Gasschicht umgeben ist. Die intensive Strahlung des Gases lässt das Objekt von außen wie einen Stern erscheinen.

Die Forschenden stellten außerdem fest, dass sein Licht nahezu vollständig rot ist und ab einer bestimmten Wellenlänge abrupt verschwindet. Diese Eigenschaften unterscheiden das Objekt von anderen bekannten Himmelskörpern.

Sollten die Forschungsergebnisse durch weitere Beobachtungen bestätigt werden, James Webb könnten viele weitere rätselhafte „kleine rote Punkte“, die das Teleskop entdeckt hat, ebenfalls Schwarze-Loch-Sterne sein.

Wissenschaftler vermuten, dass solche Objekte bei der Entstehung von Galaxien im frühen Universum eine wichtige Rolle spielten und möglicherweise die Bildung der supermassereichen Schwarzen Löcher in den Zentren heutiger Galaxien ermöglichten.

Vergleichende Darstellung eines Sterns, einer Akkretionsscheibe eines Schwarzen Lochs und eines Sterns mit einem Schwarzen Loch.
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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