In ganz Frankreich finden unerwartet große und heftige Massenproteste gegen den drastischen Anstieg der Lebenshaltungskosten, die Inflation und die steigenden Kraftstoffpreise statt.

Nach Angaben des Innenministeriums gingen in der Hauptstadt Paris und anderen Großstädten (darunter Marseille, Lyon und Lille) mehr als 550.000 unzufriedene Bürger auf die Straße. Dies gilt als eine der größten sozialen Demonstrationen der letzten Jahre.

Zusammenstöße, Tränengas und Brände

Während der Demonstrationen in Paris und Marseille spitzte sich die Lage extrem zu, und es kam zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei:

Reaktion der Sicherheitskräfte: Auf den Straßen von Paris und Marseille wurden Barrikaden errichtet; Mülltonnen, Autos und sogar einige Gebäude wurden in Brand gesteckt. Um die Unruhen zu beenden und die Menge aufzulösen, setzte die Polizei Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein.

Massenverhaftungen: Nach Plünderungen und Ausschreitungen während der Proteste wurden im ganzen Land Dutzende Menschen von der Polizei festgenommen, darunter zahlreiche Demonstranten allein in Paris.

Strenge Verbote: Die Regierung hat offiziell jegliche Demonstrationen und Versammlungen im Zentrum von Paris auf den Champs-Élysées, in der Nähe einer Reihe von Verwaltungs- und Regierungsgebäuden sowie an großen Bahnhöfen verboten.

Ausweitung des sozialen Protests: Studenten und Lehrer schließen sich an

Die Bewegung, die ursprünglich gegen Kraftstoffpreise und die allgemeine Inflation begann, erfasste in kurzer Zeit auch andere soziale Gruppen:

Treibstoff- und Lebenshaltungskosten: Die Menschen protestieren gegen den unaufhörlichen Anstieg der Preise für Güter des täglichen Bedarfs und Kraftstoffe, den Rückgang der Kaufkraft und das Einfrieren von Sozialleistungen.

Bildungskrise: Hunderte Schüler und Lehrer von Schulen und Universitäten in ganz Frankreich haben sich aktiv den Protesten angeschlossen. Sie demonstrieren gegen finanzielle Kürzungen im Bildungssystem, schlechte Bedingungen an Schulen und niedrige Löhne.

Trotz der hohen Mobilisierung von Polizei und Spezialkräften werden die Forderungen der Demonstranten immer lauter. Die französische Regierung sieht sich gezwungen, rasch Maßnahmen zu ergreifen, um diese soziale Krise zu bewältigen und die Lage zu beruhigen.