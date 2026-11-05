Die Zwischenwahlen in den USA endeten mit einer schweren Niederlage für den amtierenden Präsidenten Donald Trump und seine Republikanische Partei. Normalerweise verliert die Regierungspartei bei Zwischenwahlen teilweise an Boden, doch das Ausmaß dieses politischen Schlags zeigt, wie erschöpft und unzufrieden die Wähler mit der Politik der zwei Jahre nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus sind.

Die BBC hat die 5 Hauptgründe dafür offengelegt, warum amerikanische Wähler den Republikanern so viele Mandate entzogen und für die „blaue Welle“ (Demokraten) gestimmt haben.

1. Teuerung und Inflation: „Alles ist teurer geworden“

Amerikaner, die vom Atlantik bis zum Pazifik leben, sahen sich im Alltag mit drastischen Preissteigerungen konfrontiert:

Zahlen und Benzinpreise: Von September 2025 bis September 2026 stiegen die Preise um 3,7 Prozent. Im September erreichte der Einzelhandelspreis für Dieselkraftstoff ein Rekordniveau von 6 Dollar und 52 Cent (1,72 Dollar pro Liter);

Wut in der Bevölkerung: In Exit-Poll-Umfragen gaben 79 Prozent der Wähler an, im letzten Jahr aufgrund der Inflation ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gehabt zu haben, und mehr als 60 Prozent der Befragten machten direkt Trump und seine wirtschaftspolitischen Entscheidungen dafür verantwortlich.

2. Krieg im Iran und gebrochene Versprechen

Die militärischen Maßnahmen, die Washington und Israel Ende Februar gegen den Iran eingeleitet haben, führten zu einem drastischen Preisanstieg:

Schließung der Straße von Hormus: Die Blockade der wichtigen Öl- und Gasroute durch Teheran ließ die Kraftstoffpreise weltweit in die Höhe schnellen, was dazu führte, dass Amerikaner an den Tankstellen mit enormen Rechnungen konfrontiert wurden;

Widerstand der Wähler: In der Umfrage gaben 63 Prozent an, dass der Kriegsbeginn ein Fehler war, und 74 Prozent betonten, dass dieser Faktor bei der Stimmabgabe ausschlaggebend war. Dass Trump sein Versprechen, „keine neuen Kriege zu beginnen“, gebrochen hat, verärgerte sogar seine treuesten Anhänger.

3. Die starke und konsequente Strategie der Demokraten

Die Kandidaten der Demokratischen Partei erzeugten selbst in den traditionellen Hochburgen der Republikaner eine Siegesserie:

Fokus auf soziale Probleme: Sie machten die Teuerung und den Zugang zu medizinischer Versorgung zu ihren Hauptthemen;

Sensationelle Siege: In Texas und Kansas wurden James Talarico und der Geistliche Adam Hamilton, in South Carolina die ehemalige Kinderärztin Annie Andrews und in Michigan der Verfechter des Gesundheitssystems Abdul El-Sayed in den Senat gewählt. In Georgia errang der 39-jährige Senator Jon Ossoff mit einem Ergebnis von 60 zu 40 einen überzeugenden Sieg über die Trump-Anhänger und avanciert damit zum Favoriten für das Präsidentschaftsrennen 2028.

4. Der abgestürzte Trump: Ein Anführer mit ramponiertem Image

Die Wähler verknüpften die Probleme, die sie am meisten belasten – den Preisanstieg und den Iran-Krieg – direkt mit dem Namen Trump:

Falsche strategische Taktik: Trump stellte sich selbst in den Mittelpunkt des Wahlkampfs und forderte die Wähler auf, so abzustimmen, als stünde sein Name auf dem Wahlzettel. Dies hatte den gegenteiligen Effekt;

Entfremdung von realen Problemen: Während die Amerikaner Lösungen für die Preise und das Familienbudget erwarteten, enttäuschte Trump viele, indem er seine Rede in Washington kurz vor der Wahl dem Projekt zur Renovierung eines großen Schwimmbads in der Hauptstadt widmete.

5. Abkehr der lateinamerikanischen und schwarzen Wähler

Wichtige demografische Gruppen, die 2024 Trumps Rückkehr an die Macht gesichert hatten, unterstützten die Republikaner diesmal nicht: