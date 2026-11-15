Über 100.000 Demonstranten auf der Straße: Heftige Zusammenstöße in Paris

Die französische Regierung hat aufgrund der anhaltenden Proteste und Unruhen im Land ein vorübergehendes Verbot für den Verkauf und die Verwendung von Pyrotechnik erlassen. Dies wurde im offiziellen Amtsblatt des Landes bekannt gegeben.

Regierungsbeschluss und Einzelheiten der Beschränkungen

Dem offiziellen Dokument zufolge wurde per Dekret des Premierministers bis zum 27. November dieses Jahres der Verkauf und die Verwendung von Freizeitfeuerwerk sowie pyrotechnischen Gegenständen mit geringem bis mittlerem Gefahrenpotenzial im gesamten Land streng untersagt.

„Der Premierminister... beschließt: Bis zum 27. November (einschließlich) ist der Verkauf und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen und Freizeitfeuerwerk im gesamten Land verboten“, heißt es in dem im Amtsblatt veröffentlichten Dokument.

Das Dekret listet die Arten von Produkten mit geringem und mittlerem Risiko auf; diese Beschränkungen gelten nicht für professionelle Pyrotechnik, für die eine Sondergenehmigung erforderlich ist.

Beschränkungen und Proteste Wichtige Details und Indikatoren Verbot von Pyrotechnik Verkauf von Feuerwerk und risikoarmer Pyrotechnik bis zum 27. November gestoppt Massenproteste Am 14. November protestierten über 100.000 Menschen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten Maßnahmen zur Strafverfolgung Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein Beginn der Proteste Begann im September mit Forderungen von Schülern aus der Umgebung von Paris

Ursachen der Proteste und Zusammenstöße

Großflächige Proteste führten zu diesen drastischen Maßnahmen im Land. Die Bewegung begann Mitte September mit Schülern der Oberstufe, die bessere Bedingungen für Schulen in den Vororten von Paris forderten. Im Laufe der Zeit schlossen sich andere Bürger, die mit den steigenden Preisen unzufrieden waren, an, und die Aktionen breiteten sich auf andere Regionen aus.

Da die Proteste nicht abreißen, setzen die Sicherheitskräfte Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfer gegen die Teilnehmer ein. Insbesondere am Samstag, am 14. November, die gegen hohe Preise protestierten, über 100.000 Menschen gingen auf die Straße. In der Hauptstadt Paris sah sich die Polizei gezwungen, erneut Tränengas einzusetzen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Wie können diese Massenproteste und die steigenden Preise in Frankreich Ihrer Meinung nach gelöst werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!