Die Abwertung der iranischen Landeswährung, des Rial, hält an. Stand 14. November 2026 wird 1 US-Dollar auf dem freien Devisenmarkt des Landes mit etwa 2,7 Millionen Rial bewertet. US-Finanzminister Scott Bessent betonte, dass sich die wirtschaftliche Lage im Iran weiter verschlechtert habe; er sprach davon, dass der Dollarkurs sich der 3-Millionen-Grenze nähere und die Inflation 200 Prozent erreicht habe.

Diese Zahlen haben die schwerwiegenden Probleme der iranischen Wirtschaft erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Doch ist der Anstieg des Wechselkurses nur auf externen Druck zurückzuführen, oder spielen auch interne wirtschaftliche Probleme des Landes eine Rolle? Bessent hob in seiner Erklärung die Auswirkungen der US-Sanktionen besonders hervor.

Welches Niveau hat der Dollarkurs im Iran erreicht?

Daten des freien Devisenmarktes zufolge lag der Verkaufskurs für 1 US-Dollar im Iran am 14. November 2026 bei 2.723.500 Rial. Das entspricht etwa 272.350 Toman.

Der Rial ist die offizielle Währung im Iran, doch die Bevölkerung verwendet im Alltag auch häufig den Begriff Toman. Dabei entspricht 1 Toman 10 Rial. Daher ist es wichtig, diese beiden Einheiten in Berichten über Wechselkurse nicht zu verwechseln.

Scott Bessent erwähnte im Zusammenhang mit der Abwertung der iranischen Währung den Wert von 3 Millionen pro Dollar. Seiner Meinung nach spiegelt dies die schwierige Lage der Wirtschaft des Landes wider.

Im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum ist die Veränderung deutlich. In Bessents Erklärung hieß es, der Dollarkurs habe zuvor bei etwa 600.000 gelegen und nähere sich nun der 3-Millionen-Marke. Beim Vergleich dieser Zahlen muss jedoch berücksichtigt werden, welches Datum und welche Währungseinheit gemeint sind.

Scott Bessent: Trump hat für den Iran den Beginn einer Politik des maximalen Drucks angeordnet

Laut US-Finanzminister Scott Bessent hat Donald Trump ihn 2025 damit beauftragt, eine Politik des maximalen Drucks gegenüber dem Iran umzusetzen.

Bessent erklärte, das Hauptziel Washingtons bestehe darin, die Einnahmen des Iran aus dem Erdölexport zu begrenzen, den Zugang des Landes zum internationalen Finanzsystem zu erschweren und die Wirkung der Sanktionen zu verstärken.

Bereits am 6. März 2025 hatte er bei einem Auftritt im New Yorker Economic Club vor einer möglichen Abwertung der iranischen Währung gewarnt. Damals betonte Bessent, dass die offizielle Inflation im Land 35 Prozent erreicht habe und der Rial innerhalb eines Jahres einen Großteil seines Wertes verloren habe.

Später wies der US-Finanzminister mehrfach darauf hin, dass Sanktionen und Dollarknappheit den Druck auf die iranische Wirtschaft verstärkt hätten.

Hat die Inflation 200 Prozent erreicht?

Eine der bemerkenswertesten Zahlen in Bessents Erklärung ist die Behauptung, dass die Inflation im Iran 200 Prozent erreicht habe.

Es wäre jedoch nicht korrekt, diesen Wert mit der offiziellen Statistik des Iran gleichzusetzen. Die Inflation kann je nach Warengruppe, Berechnungszeitraum und Methodik variieren. Daher sollte die 200-Prozent-Zahl explizit als Bessents Aussage zitiert werden.

Dennoch wirkt sich die Abwertung des Rial direkt auf die Kaufkraft der Bevölkerung aus. Besonders in einer Situation, in der die Preise für Importwaren, Medikamente, Lebensmittel und notwendige Rohstoffe für die Produktion vom Wechselkurs abhängen, übt die Verteuerung des Dollars auch Druck auf die Preise auf dem Binnenmarkt aus.

Die steigende Nachfrage nach Devisen, die Zunahme der Importkosten und das sinkende Vertrauen der Bevölkerung in die Landeswährung könnten die wirtschaftliche Lage weiter verkomplizieren.

Wie wirken sich die US-Sanktionen auf die iranische Wirtschaft aus?

Die iranische Wirtschaft steht seit vielen Jahren unter dem Einfluss internationaler Sanktionen. Insbesondere Beschränkungen, die auf den Erdölexport und internationale Bankgeschäfte abzielen, beeinträchtigen die Deviseneinnahmen des Landes.

Im Rahmen der Politik des „maximalen Drucks“ der USA wurden die Beschränkungen für Strukturen verschärft, die am Verkauf von iranischem Öl, dessen Transport und der Abwicklung von Exporterlösen über das internationale Finanzsystem beteiligt sind.

Dies kann dazu führen, dass der Zugang des Iran zu Devisen eingeschränkt wird, Zahlungen für Importe schwieriger werden und der Druck auf die Landeswährung zunimmt.

Es wäre jedoch einseitig, die wirtschaftliche Lage nur mit externen Sanktionen zu erklären. Auch die interne Wirtschaftsführung, Probleme im Bankensystem, Haushaltsdefizite, die Geldpolitik und die hohe Abhängigkeit von Öleinnahmen sind wichtige Faktoren.

Wie groß ist der Unterschied im Vergleich zu Usbekistan?

Beim Vergleich der Abwertung des iranischen Rial mit dem usbekischen Som muss darauf geachtet werden, dass die Wechselkurse beider Länder vom selben Datum stammen.

In den vorliegenden Daten wird 1 US-Dollar mit 11.973 Som in Usbekistan und 2.702.000 Rial im Iran angegeben. Da jedoch nicht klar angegeben ist, auf welches Datum sich diese Zahlen beziehen, ist es nicht korrekt, sie als aktuelle Kurse vom 14. November 2026 darzustellen.

Der Kurs auf dem freien Markt im Iran wurde am 14. November mit etwa 2,72 Millionen Rial pro Dollar verzeichnet.

Hier gibt es einen weiteren wichtigen Aspekt: Der Nominalwert einer Währung zeigt nicht direkt ihre wirtschaftliche Stärke an. Zum Beispiel bedeutet die Notwendigkeit, Millionen von Rial für einen Dollar zu zahlen, lediglich, dass der Nominalwert der Landeswährung gegenüber dem Dollar niedrig ist. Zur Bewertung der Wirtschaft eines Landes müssen jedoch auch Indikatoren wie Inflation, Einkommen der Bevölkerung, Produktion, Außenhandel und Kaufkraft berücksichtigt werden.

Was erwartet die iranische Wirtschaft in der Zukunft?

Die Abwertung des Rial, Beschränkungen im Außenhandel und der Inflationsdruck bleiben die Hauptprobleme der iranischen Wirtschaft.

Die US-Seite erklärt offen, dass sie versucht, die finanziellen Möglichkeiten Teherans durch Sanktionen zu begrenzen. Der Iran wiederum versucht, unter diesen Druckbedingungen seine Außenhandels- und Finanzbeziehungen aufrechtzuerhalten.

Die Lage auf dem Devisenmarkt wird jedoch nicht nur durch politische Erklärungen, sondern auch durch reale Wirtschaftsindikatoren bestimmt. Einnahmen aus dem Ölexport, Devisenreserven, Importmöglichkeiten und die Binneninflation werden auch in der kommenden Zeit die Hauptfaktoren sein, die den Rial-Kurs beeinflussen.

Wie aus der aktuellen Situation ersichtlich, ist das größte Problem für den Iran nicht nur der Anstieg des Dollarkurses, sondern die Wiederherstellung des Vertrauens in die Landeswährung und die Erhaltung der Kaufkraft der Bevölkerung. Dies erfordert neben kurzfristigen Maßnahmen auch umfassende Wirtschaftsreformen.