Die bewaffnete Konfrontation, die den Nahen Osten erfasst hat, hat ein beispiellos gefährliches Stadium erreicht. Laut einer dringenden Meldung der renommierten internationalen Bloomberg Nachrichtenagentur will Teheran keineswegs vor einem Krieg mit den Vereinigten Staaten zurückweichen und ist bereit, das Ausmaß der militärischen Zusammenstöße weiter zu eskalieren. Ein hochrangiger iranischer Beamter enthüllte gegenüber der Agentur, dass die Islamische Republik die Intensität ihrer Vergeltungsschläge drastisch erhöhen werde, sollte das US-Militär weitere Angriffe auf iranisches Territorium und strategische Ziele durchführen. Die größte Sorge der Militäranalysten ist Teherans Behauptung, über ein riesiges Raketenarsenal für einen langfristigen Krieg zu verfügen.

Wie aber will der Iran angesichts einer schrecklichen Inflation von 90 Prozent und des Stopps der Ölexporte den Krieg fortsetzen, wer kontrolliert die Straße von Hormus und warum wurden die Verhandlungen vollständig auf Eis gelegt? Am Ende des Artikels präsentieren wir Ihnen alle Details zu den regionalen Aussichten dieses blutigen Konflikts, der nun schon seit sieben Monaten andauert.

Offizielle Warnung aus dem Iran: Ausreichend Raketen für einen langen Krieg

Ein hochrangiger Beamter aus Teheran, der gegenüber Bloomberg sprach, warnte Washington und gab folgende wichtige Erklärungen ab:

Die Intensität der Schläge wird drastisch zunehmen: Sollte Washington die Angriffe auf iranisches Territorium sowie militärische und wirtschaftliche Ziele nicht einstellen, wird Teheran die Intensität der Kampfhandlungen vervielfachen und das Ausmaß der Vergeltungsschläge massiv ausweiten;

Raketenreserven sind voll: Die iranische Seite erklärte offen, dass das Land über ein ausreichendes Raketenarsenal verfüge, um einen jahrelangen, heftigen Krieg zu führen;

Erholung nach den Kämpfen im April: Dem Beamten zufolge hat das Land nach den schwersten Zusammenstößen im April dieses Jahres sein militärisches Potenzial vollständig wiederhergestellt;

Teherans strategisches Fazit: Die iranische Führung ist fest davon überzeugt, dass das Weiße Haus die Lage nur dann realistisch einschätzt, wenn man in der Sprache von Stärke, Drohungen und entschlossener Eskalation mit ihm spricht.

„Wir weichen nicht zurück. Jeder neue Angriff der USA wird mit einem um ein Vielfaches stärkeren und vernichtenderen Gegenschlag beantwortet“, betonte die hochrangige iranische Quelle.

Wirtschaftsblockade: Die Realität von 90 % Inflation und dem Absturz des Rial

Trotz der militärischen Drohgebärden versetzen die amerikanischen Beschränkungen der internen Finanzlage des Iran einen beispiellos schweren Schlag:

Ölexporte gestoppt: Infolge der beispiellosen Finanz- und Marinesanktionen der USA ist der Ölexport, die Haupteinnahmequelle des Iran, auf nahezu null gesunken und zum Erliegen gekommen;

90-prozentige Inflation: Aufgrund des drastischen Preisanstiegs im Land hat die offizielle Inflation die schreckliche Marke von 90 Prozent erreicht;

Zusammenbruch der Landeswährung: Der Wert des iranischen Rial sinkt in geometrischer Progression, was den Lebensstandard der einfachen Bevölkerung drastisch verschlechtert.

Sieben Monate blutiger Krieg und der Kampf um die Straße von Hormus

Der Zusammenstoß zwischen den beiden Staaten dauert nun schon seit sieben Monaten ununterbrochen an:

Die weltweite Ölroute im Visier: Der Hauptkampf findet um die vollständige Kontrolle über die strategische Straße von Hormus statt, durch die ein Drittel des weltweit transportierten Öls fließt;

Krieg der Schiffe und Tanker: Die gezielten Angriffe auf Kriegsschiffe, Drohnen und Tanker rund um die Meerenge erschüttern die internationalen Märkte;

Keine Aussicht auf Verhandlungen: Die Möglichkeiten zur Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zwischen Washington und Teheran bleiben derzeit völlig unbekannt und vage.

Ein geopolitischer Konflikt, der die gesamte Region in Brand setzt

Dieser Krieg zwischen Teheran und Washington nähert sich immer mehr einer unumkehrbaren, katastrophalen Grenze. Einerseits sieht der Iran, der unter einer 90-prozentigen Inflation und einer Wirtschaftsblockade leidet, die militärische Eskalation als einzigen Weg, um zu überleben und seine Macht zu demonstrieren. Andererseits haben die Stationierung von US-Marines an den regionalen Grenzen und die anhaltenden Luftangriffe den Konflikt auf ein Niveau gehoben, das eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Zentralasiens und des Persischen Golfs darstellt. Sollten in der Straße von Hormus groß angelegte militärische Operationen beginnen und die Raketenangriffe zunehmen, wird dies katastrophale Folgen nicht nur für den Nahen Osten, sondern auch für den globalen Energie- und Finanzmarkt haben.

Glauben Sie, dass der Iran, dessen Wirtschaft in einer schwierigen Lage ist und dessen Inflation 90 Prozent erreicht hat, einem langfristigen Krieg gegen einen globalen Militärgiganten wie die USA dank seines Raketenarsenals standhalten kann? Auf welches Niveau könnte der Ölpreis durch eine vollständige Schließung der Straße von Hormus und einen großflächigen Konflikt steigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des aktuellen Brennpunkts der globalen Sicherheit mit Ihren Freunden und Politikinteressierten!