8 US-Bundesstaaten verklagen OpenAI: Welche Vorwürfe werden gegen ChatGPT erhoben?

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8 US-Bundesstaaten verklagen OpenAI: Welche Vorwürfe werden gegen ChatGPT erhoben?

Die US-Bundesstaaten Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska und West Virginia haben Klage gegen OpenAI eingereicht. Dies berichtete Reuters.

Die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten werfen dem Unternehmen vor, gegen Verbraucherschutzgesetze zu verstoßen und die Öffentlichkeit über die Sicherheit von ChatGPT in die Irre zu führen.

Die Kläger fordern eine Änderung der Funktionsweise des Chatbots, strengere Schutzmaßnahmen für Nutzer sowie finanzielle Entschädigungen, falls die Verstöße nachgewiesen werden.

Welche Vorwürfe werden gegen ChatGPT erhoben?

Die Klagen der Bundesstaaten thematisieren die Arbeitsweise des Chatbots, Sicherheitsversprechen sowie den Schutz junger Nutzer.

Gleichzeitig handelt es sich bei den genannten Punkten derzeit lediglich um Behauptungen der Kläger. Um festzustellen, ob das Unternehmen tatsächlich gegen Gesetze verstoßen hat, muss der weitere Verlauf des Verfahrens und das Gerichtsurteil abgewartet werden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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