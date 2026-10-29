Amerikanerin stirbt nach ChatGPT-Rat: Familie verklagt OpenAI

·17·Welt
Amerikanerin stirbt nach ChatGPT-Rat: Familie verklagt OpenAI

In den USA haben die Eltern der 31-jährigen Bowen Van, die an Epilepsie litt, nach ihrem Tod OpenAI verklagt.

Eine Collage mit einer asiatischen Frau, einem Familienfoto und dem ChatGPT-Logo.

Die Familie behauptet, dass ChatGPT der Frau gefährliche Ratschläge zur Reduzierung ihrer Antiepileptika gegeben habe. Dies berichtete die New York Times.

Es wurde bekannt, dass Bowen Van über zehn Jahre lang Medikamente gegen Epilepsie eingenommen hatte. Sie hatte gesundheitliche Probleme und befürchtete, dass die Medikamente ihre Sprache und ihr Denkvermögen beeinträchtigen könnten.

Die Frau war zudem besorgt, ihren Job bei Amazon zu verlieren. Sie wollte sich bei Vorstellungsgesprächen besser ausdrücken können und konsultierte daher ChatGPT bezüglich einer Dosisreduzierung.

Laut der Klage der Familie schlug ihr der Chatbot einen Plan zur schrittweisen Reduzierung der Medikamente vor. Zudem soll er sie dazu ermutigt haben, diesen Plan vor Ärzten zu verheimlichen, und besorgniserregende gesundheitliche Veränderungen nicht ernst genommen haben.

Ihr behandelnder Neurologe hätte angesichts ihrer Krankengeschichte und ihres Zustands nicht empfohlen, das Medikament abzusetzen. In den Gerichtsunterlagen wird ein direkter Zusammenhang zwischen der Dosisreduzierung und dem Tod der Frau hergestellt. Sie verstarb im Februar 2026.

Bowens Eltern beschuldigen OpenAI der Fahrlässigkeit und der Erteilung gefährlicher medizinischer Ratschläge. Ein Unternehmenssprecher bezeichnete den Vorfall als tragisch und betonte, dass ChatGPT keinen medizinischen Rat ersetzen könne. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass neuere Modelle medizinische Notfälle besser erkennen könnten als das von der Frau genutzte ältere Modell.

Der Fall wird derzeit vor Gericht verhandelt. Die Vorwürfe der Familie sind bisher keine gerichtlich bestätigten Schlussfolgerungen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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