Landwirt wegen Plänen zur Tötung seines Sohnes via ChatGPT festgenommen

In Brasilien wurde ein 36-jähriger Landwirt festgenommen, nachdem er fast zwei Monate lang mit ChatGPT über die Tötung seines achtjährigen Sohnes und Angriffe auf andere Personen korrespondiert hatte. Laut Polizei deuten diese Chats auf die Vorbereitung möglicher Verbrechen hin. Dies berichtete der brasilianische Dienst der BBC.

OpenAI wurde auf die Korrespondenz des Nutzers aufmerksam und informierte das FBI über die Situation. Die US-Behörden benachrichtigten daraufhin die brasilianischen Behörden. Die Polizei nahm den Landwirt am 19. Juni fest.

Brennu Andrade, Leiter der regionalen Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, betonte, dass der Fall aufgrund der potenziellen Bedrohung für das Kind mit hoher Priorität behandelt wurde.

Ermittler gaben an, dass der Mann in seinen Chats mit ChatGPT nicht nur über die Tötung seines Sohnes schrieb, sondern auch über mögliche Angriffe auf Schulen, Kirchen und Polizeibeamte. Zudem suchte er nach Informationen über gefährliche Substanzen.

Verdächtige Gegenstände im Haus gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei eine Reihe verdächtiger Gegenstände und Substanzen. Diese werden derzeit von Experten untersucht.

Die Ermittler untersuchen auch das Mobiltelefon des Verdächtigen. Sie versuchen festzustellen, ob praktische Schritte zur Umsetzung der in den Chats erwähnten Pläne unternommen wurden.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann kaum Kontakt zu seinem Sohn und zahlte hauptsächlich Unterhalt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass Unzufriedenheit mit den Unterhaltszahlungen ein mögliches Motiv sein könnte. Bisher gibt es jedoch noch keine abschließende Schlussfolgerung.

Landwirt weist Vorwürfe zurück

Der Landwirt selbst erklärte, er habe nicht die Absicht gehabt, seinem Sohn zu schaden. Sein Anwalt betont, dass die Gespräche mit ChatGPT lediglich provokativer Natur gewesen seien und in der Realität keine tatsächlichen Handlungen stattgefunden hätten.

Der Mann war 54 Tage in Haft und wurde am 13. August freigelassen. Bisher wurde er nicht offiziell angeklagt, die Ermittlungen dauern an.

Nach seiner Freilassung wurde er dazu verpflichtet, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Zudem darf er keinen Kontakt zu seinem Sohn oder dessen Mutter aufnehmen.