Möglichkeit zur Wiederherstellung von ChatGPT-Limits gegen Gebühr wird getestet

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Möglichkeit zur Wiederherstellung von ChatGPT-Limits gegen Gebühr wird getestet

Die Möglichkeit, Nutzungslimits bei ChatGPT gegen eine zusätzliche Gebühr zurückzusetzen, wird derzeit getestet. Die neue Funktion ist bisher nur für einen Teil der Nutzer freigeschaltet und wurde noch nicht offiziell angekündigt.

Ein Screenshot zeigt eine separate Gebühr für das Zurücksetzen des Limits. Demnach variieren die Kosten für eine einmalige Zurücksetzung des Limits je nach Tarif.

Das Zurücksetzen des Limits kostet beim Plus-Abonnement 5 Dollar, beim Pro 100-Tarif 25 Dollar, beim Pro 200-Tarif 50 Dollar und beim Pro 500-Tarif 125 Dollar.

Auf diese Weise können Nutzer die Nutzungsmöglichkeiten durch eine zusätzliche Zahlung wiederherstellen, ohne auf die nächste wöchentliche Limit-Aktualisierung warten zu müssen.

Derzeit ist die Funktion noch nicht für alle Nutzer verfügbar. Es wurde noch nicht bekannt gegeben, wer im Rahmen der Testphase Zugriff erhält und wann der Dienst breiter eingeführt wird.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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