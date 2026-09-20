ChatGPT-Plan führt zur Festnahme: Bauer in Brasilien verhaftet

·14·Welt
ChatGPT-Plan führt zur Festnahme: Bauer in Brasilien verhaftet

In Brasilien wurde ein 36-jähriger Bauer verhaftet, nachdem er in Chats mit ChatGPT Pläne für ein schweres Verbrechen gegen sein eigenes Kind offenbart hatte. Der Vorfall lenkt die Aufmerksamkeit auf die Funktionsweise von Sicherheitssystemen bei KI-Plattformen.

OpenAI meldete die Nachricht an die US-Behörden

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Stadt São Gabriel da Palha im Bundesstaat Espírito Santo. Laut Polizeiangaben korrespondierte der Verdächtige fast zwei Monate lang mit ChatGPT und hinterließ dabei Details zu seinen Gewaltplänen gegen sein Kind.

OpenAI erkannte diese Interaktionen aus Sicherheitsgründen und leitete die Informationen an das FBI in den USA weiter. Das FBI informierte daraufhin über die CyberLab-Abteilung des brasilianischen Justizministeriums die örtlichen Strafverfolgungsbehörden.

Der Verdächtige wurde einen Tag vor der geplanten Umsetzung festgenommen

Die brasilianische Polizei gab bekannt, dass der Verdächtige am 19. Juni festgenommen wurde, einen Tag vor dem geplanten Datum der Tat. Die Behörden wurden rechtzeitig über die reale Gefahr für das Leben des Kindes informiert.

Die Polizei teilte mit, dass gegen den Mann wegen Bedrohung, Anstiftung zu einer Straftat und versuchten Mordes ermittelt wird. Die Identität des Verdächtigen wurde nicht preisgegeben.

Wichtig ist, dass ChatGPT in diesem Fall nicht als Werkzeug zur Begehung des Verbrechens diente, sondern als digitale Umgebung, in der Sicherheitssysteme dabei halfen, eine gefährliche Kommunikation zu identifizieren.

Dieser Vorfall hat die Debatte darüber intensiviert, wie Interaktionen mit künstlicher Intelligenz sicherheitsrelevant überwacht werden und wie Informationen bei akuter Gefahr an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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