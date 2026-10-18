Die Praxis des Kuhurin-Trinkens in Indien: Religiöser Glaube oder gesundheitlicher Nutzen?

·11·Welt
Die Praxis des Kuhurin-Trinkens in Indien: Religiöser Glaube oder gesundheitlicher Nutzen?

Dass manche Menschen in Indien Kuhurin konsumieren, weckt bei vielen Interesse. Diese Praxis, bekannt als „Gaumutra“, ist mit bestimmten religiösen Überzeugungen des Hinduismus und traditionellen medizinischen Ansichten verbunden.

Im Hinduismus wird die Kuh als heiliges Tier verehrt und gilt als Symbol für Wohlstand und Leben. Daher werden in einigen religiösen Ritualen Kuhmilch, Dung und Urin verwendet. Manche Menschen glauben zudem, dass Kuhurin den Körper reinigt oder bei verschiedenen Krankheiten hilft.

Solche Ansichten sind jedoch wissenschaftlich nicht ausreichend belegt. Der gesundheitliche Nutzen des Trinkens von Kuhurin ist nicht durch verlässliche Beweise bestätigt; im Gegenteil, der Konsum kann Risiken durch Keime und Infektionen bergen.

Es ist zudem wichtig zu betonen, dass das Trinken von Kuhurin keine Gewohnheit der gesamten indischen Bevölkerung ist. Diese Praxis kommt nur bei bestimmten Personen und Gruppen vor. Ihre Wurzeln liegen in religiösen Überzeugungen und traditionellen Ansichten, was jedoch keine Grundlage dafür bietet, sie als medizinisch nützlich zu betrachten.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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