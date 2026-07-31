Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat von der Firma „Sawuschkin Produkt“ ein unerwartetes und symbolisches Geschenk erhalten – eine bronzene Kuh-Statue. Dieses Geschenk ist kein Zufall, da Lukaschenko Kühe zuvor als „heilig“ bezeichnet und die Notwendigkeit betont hatte, ihnen ein Denkmal zu errichten.

Details des Geschenks und sein Platz im Unabhängigkeitspalast

Nach Angaben des Pressedienstes des belarussischen Staatschefs wird dieses Bronzedenkmal einen würdigen Platz im Unabhängigkeitspalast einnehmen. In der Erklärung des Unternehmens wurde mit der Formulierung „Bevor man es ausspricht, natürlich“ darauf angespielt, dass Lukaschenkos früher geäußerter Wunsch sofort in Erfüllung gegangen ist. Dieser Schritt hat eine symbolische Bedeutung, die Belaruss hohe Aufmerksamkeit für den Agrarsektor und die persönlichen Interessen des Staatsoberhauptes miteinander verbindet.

Warum ist die Kuh für Lukaschenko „heilig“?

Es ist erwähnenswert, dass Alexander Lukaschenko im Oktober 2024 bei einem Treffen mit Landarbeiterinnen und Landarbeitern erklärte, dass Kühe für das belarussische Volk schon immer der wichtigste Ernährer waren und ihnen deshalb unbedingt ein Denkmal gesetzt werden müsse. Das Zitat „Kühe sind für mich heilig“ zeigt seinen besonderen Respekt vor diesem Tier. Seiner Meinung nach ist die Kuh nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern auch ein Symbol für Belaruss reiches landwirtschaftliches Erbe und seine Stabilität.

Auf dem Foto: Die dem belarussischen Staatschef geschenkte bronzene Kuh-Statue ist im Unabhängigkeitspalast aufgestellt.

Nicht nur eine Statue, sondern ein lebendiges Tier: Kuh Musja

In diesem Jahr beschränkte sich das Thema Kühe für das belarussische Staatsoberhaupt nicht nur auf eine Statue. Ihm wurde auch eine echte Jersey-Kuh namens Musja geschenkt. Berichten zufolge wurde Musja auf Lukaschenkos Privatbauernhof untergebracht und lebt dort weiter. Dies bestätigt, dass Lukaschenkos Interesse an der Landwirtschaft nicht nur auf politischer, sondern auch auf persönlicher Ebene stark ausgeprägt ist.

Fazit und Analyse: Symbolisches Geschenk und politische Bedeutung

Die Übergabe der bronzenen Kuh-Statue an den belarussischen Präsidenten durch die Firma „Sawuschkin Produkt“ ist kein gewöhnliches Ereignis. Sie spiegelt den strategischen Fokus des belarussischen Staatschefs auf die Landwirtschaft und seine persönlichen Werte wider. Die Ausrufung der Kuh zur „Heiligen“ und die Idee, ihr ein Denkmal zu errichten, bestärken symbolisch die harte Arbeit des belarussischen Volkes und den Respekt vor der Natur. Dieser Schritt demonstriert zudem die Zusammenarbeit und den gegenseitigen Respekt zwischen dem Staat und der Großwirtschaft.

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