Proteste in Baku nach Verbot von Kopftüchern an Schulen

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Proteste in Baku nach Verbot von Kopftüchern an Schulen

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku und mehreren Regionen des Landes haben einheitliche Regeln, die religiöse Kleidung, insbesondere das Tragen eines Hidschabs, für Schülerinnen einschränken, zu ernsthaften sozialen Protesten geführt. Laut dem Kanal „Dejurniy po SNG“ und Medienberichten hat die Situation den scharfen Widerspruch zwischen dem säkularen Regierungsmodell des Landes und dem wachsenden Einfluss religiöser Strömungen in der Gesellschaft offengelegt.

Die Lage spitzte sich besonders ab dem 12. Oktober zu, als Mädchen der Zutritt zum Unterricht verwehrt wurde, was innerhalb kurzer Zeit in Straßenproteste mündete.

Zentrum des Protests und Schulboykott

Die heftigsten und massivsten Widerstände wurden rund um die Schule Nr. 69 im Stadtteil Balaxani in Baku beobachtet:

  • „Der Hidschab ist kein Hindernis für Bildung!“: Gläubige Eltern und zivilgesellschaftliche Aktivisten gingen mit Protestplakaten auf die Straße und stellten sich gegen die Schulverwaltung sowie die staatlichen Beschränkungen. Sie werten diese Einschränkungen als ungerechtfertigten Eingriff des Staates in das Privat- und Familienleben.

  • Schulboykott der Schüler: Um Solidarität mit den vom Unterricht ausgeschlossenen Mädchen mit Kopftuch zu zeigen, stellten Hunderte weitere Schüler den Schulbesuch vorübergehend ein und riefen zum Boykott auf.

  • 37 Personen festgenommen: Nach Angaben des aserbaidschanischen Innenministeriums wurden 37 Personen festgenommen und inhaftiert, denen die grobe Störung der öffentlichen Ordnung und die Organisation illegaler Aktionen vorgeworfen wird. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die wahren Ursachen des Konflikts: Äußerer Einfluss oder interner Faktor?

Experten und politische Beobachter bewerten die Essenz des entstandenen Widerstands unterschiedlich:

  • Keine Beweise für äußere Einmischung: Die zunächst aufgestellten Versionen einer „externen Anordnung“ oder einer „von außen gesteuerten Provokation“ haben sich bisher nicht bestätigt.

  • Aktivierung des internen religiösen Umfelds: Analysten erklären die Situation mit internen sozialen Prozessen: In Aserbaidschankontrollieren offizielle religiöse Organisationen nur einen Teil des Feldes, während der Einfluss informeller Gemeinschaften, unabhängiger Prediger und transnationaler religiöser Netzwerke unter Jugendlichen spürbar zunimmt.

  • Kontrolle der jungen Generation und Säkularisierungspolitik: Die Regierung betrachtet diese Einschränkung als Mittel, um zu verhindern, dass Schulen zu Orten religiöser Mobilisierung werden, und um die Säkularität der Bildungseinrichtungen zu bewahren.

Staat und Gesellschaft: Wird ein Kompromiss gefunden?

Das offizielle Baku will durch die Einschränkung religiöser Attribute an Schulen eine religiöse Gruppierung im Bildungsumfeld verhindern, in dem soziale Ansichten und politische Normen geformt werden. Gläubige Bürger betonen jedoch, dass das Recht auf Bildung und die Gewissensfreiheit nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten.

Derzeit haben die Polizeikräfte die Sicherheit rund um die Schulen verstärkt, während Vertreter der Gesellschaft auf eine kompromissbereite Lösung warten, die die Rückkehr der Schülerinnen in den Unterricht ermöglicht, ohne die Lage weiter zu verschärfen.

Proteste in Baku nach Verbot von Kopftüchern an Schulen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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