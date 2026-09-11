Vladimir Putins Besuch in Indien begann als bedeutendes politisches Ereignis. Doch eine einfache Geste des russischen Präsidenten nach dem Verlassen des Flugzeugs löste in den indischen Medien und sozialen Netzwerken besonderes Interesse aus. Er schüttelte der Flugbegleiterin die Hand und führte ein kurzes, aber herzliches Gespräch. In Indien bewerteten einige Publikationen diesen Moment als eine warme und bescheidene Geste.

Der russische Präsident Wladimir Putin traf am 11. September in Neu-Delhi ein. Er kam, um am BRICS-Gipfel in Indien teilzunehmen und Gespräche mit dem Premierminister des Landes, Narendra Modi, zu führen.

Doch eine einfache Episode, die sich vor Beginn der offiziellen Verhandlungen während Putins Besuch ereignete, erregte Aufmerksamkeit.

Aus dem Flugzeug gestiegen und umgedreht

Nachdem Putin das Flugzeug verlassen hatte, drehte er sich zu der Flugbegleiterin um, die ihn beobachtete.

Der russische Präsident reichte ihr die Hand und begrüßte sie per Handschlag.

Diese einfache Handlung, die nur wenige Sekunden dauerte, verbreitete sich später in Indien in den sozialen Netzwerken.

Es gab weder eine politische Erklärung noch eine lange Rede.

Nur eine einfache Geste.

Aber genau diese Situation wurde in einigen indischen Medien zu einem der Gesprächsthemen im Zusammenhang mit Putins Besuch.

«Das Herz Indiens erobert»

Indiens Times Now Publikation lenkte die Aufmerksamkeit auf diese Geste Putins.

Die Publikation interpretierte diese einfache Geste als eine Aktion des russischen Präsidenten, die bei den Indern einen warmen Eindruck hinterließ.

Es wird berichtet, dass auch in den sozialen Netzwerken Putins Handschlag mit der Flugbegleiterin als aufrichtige und bescheidene Geste gewertet wurde.

Indiens ABP News Publikation berichtete ebenfalls darüber, dass dieser Moment in den sozialen Netzwerken diskutiert wurde.

So bestand einer der ersten Momente des großen politischen Besuchs nicht aus offiziellen Verhandlungen, sondern aus einer einfachen zwischenmenschlichen Interaktion.

Warum kam Putin nach Indien?

Putins Besuch in Indien ist keine einfache diplomatische Reise.

Der russische Präsident nimmt am BRICS-Gipfel teil, der vom 11. bis 13. September in Neu-Delhi stattfindet. Auch seine bilateralen Gespräche mit dem indischen Premierminister Narendra Modi standen auf der Tagesordnung.

Während der Verhandlungen werden Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie, Verteidigung und anderen strategischen Sektoren erörtert. Laut Reuters spielt auch der Ölhandel eine wichtige Rolle in den russisch-indischen Beziehungen.

Der BRICS-Gipfel hat eine noch umfassendere politische Bedeutung.

Das Treffen 2026 findet unter Bedingungen statt, in denen die internationalen Beziehungen komplexer werden, die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen angespannt bleiben und Indien versucht, seine Beziehungen zu Russland, China und den westlichen Staaten gleichzeitig auszubalancieren.

Eine kleine Geste vor dem Hintergrund großer Politik

In einer Zeit, in der rund um Putins Besuch in Indien große politische und wirtschaftliche Themen diskutiert werden, zeigte die virale Verbreitung dieser kurzen Episode am Flughafen noch etwas anderes.

Im heutigen Informationsumfeld ist der am weitesten verbreitete Teil eines großen politischen Ereignisses nicht immer eine offizielle Erklärung.

Manchmal kann eine einfache, wenige Sekunden dauernde Geste die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf sich ziehen.

Putins Handschlag mit der Flugbegleiterin war einer dieser Momente.

Putin steht schon vor Beginn des Gipfels im Mittelpunkt

Der Besuch des russischen Präsidenten in Indien hat politisch bereits große Bedeutung erlangt.

Er führte Gespräche mit Narendra Modi, nimmt an Treffen im Rahmen von BRICS teil und beteiligt sich an Diskussionen über die nächste Phase der Beziehungen zwischen Moskau und Neu-Delhi.

Aber Putins erster viraler Moment in Indien hatte mit etwas anderem zu tun.

Er stieg aus dem Flugzeug, drehte sich um und schüttelte der Flugbegleiterin die Hand.

Eine einfache Handlung.

Ein kurzer Moment.

Aber genau diese Geste wurde in den indischen Medien gesondert diskutiert und zu einer der bemerkenswerten Episoden bei der Berichterstattung über den Besuch des russischen Präsidenten.