Aufstand gegen den Abriss einer 600 Jahre alten Moschee in Indien: Polizei setzt Gas und Schlagstöcke ein (Video)

·14·Welt
Aufstand gegen den Abriss einer 600 Jahre alten Moschee in Indien: Polizei setzt Gas und Schlagstöcke ein (Video)

In der indischen Stadt Ujjain hat die Entscheidung, einen Teil der fast sechshundertjährigen historischen „Shahi“-Moschee abzureißen, zu heftigen öffentlichen Protesten der muslimischen Bevölkerung und zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei geführt. Wie „Al Jazeera“ berichtet, versuchte die lokale Verwaltung, den geplanten Abriss eines Teils des historischen Denkmals mit der Notwendigkeit einer Straßenerweiterung für die Teilnehmer des hinduistischen Religionsfestes „Simhastha Kumbh“ zu rechtfertigen, das für 2028 in der Stadt geplant ist.

Am 28. September, als schweres Gerät eintraf und die Arbeiten zum Abriss der Moscheemauern begannen, gingen Hunderte von Anwohnern auf die Straße, um ihren Protest auszudrücken. Um die Demonstranten aufzulösen, setzte die Polizei Schlagstöcke und Tränengas ein. Nach diesen Zusammenstößen wurden 15 Personen festgenommen und 7 Strafverfahren eingeleitet.

„600 Jahre Erbe, ein Vorwand zur Straßenerweiterung und Tränengas“: 5 Kernpunkte

Die wichtigsten Fakten zu den Zusammenstößen um die historische Moschee in Ujjain:

  • 600 Jahre alte „Shahi“-Moschee in Gefahr: Die Entscheidung zum Abriss eines Teils des antiken islamischen Denkmals in Ujjain wurde getroffen;

  • Vorwand der Straßenerweiterung für das Festival: Die offizielle Verwaltung begründete den Abriss als Vorbereitung auf das religiöse Fest „Simhastha Kumbh“ im Jahr 2028;

  • Heftige Zusammenstöße am 28. September: Als die Baumaschinen mit der Arbeit begannen, kam es zu einer heftigen Konfrontation zwischen der Polizei und muslimischen Demonstranten;

  • Einsatz von Schlagstöcken und Tränengas: Die Sicherheitskräfte ergriffen Maßnahmen, um die Demonstranten mit Gewalt aufzulösen;

  • Massenverhaftungen und Strafverfahren: Vor Ort wurden 15 Bürger festgenommen und mindestens 7 offizielle Strafverfahren eingeleitet.

Klassifizierung der Konfliktindikatoren um die „Shahi“-Moschee in Ujjain

Analyse des Status des historischen Denkmals, der Forderungen der Behörden und der Dynamik der Proteste:

Indikator und Analysekriterien

Details zur Situation und registrierte Vorfälle

Name und Alter des historischen Denkmals

„Shahi“-Moschee — fast 600 Jahre architektonisches Erbe

Grund für die Verwaltungsentscheidung

Schaffung von Infrastruktur für das „Simhastha Kumbh“-Festival 2028

Forderung der muslimischen Gemeinschaft

Bewahrung der Unantastbarkeit des jahrhundertealten religiösen und kulturellen Denkmals

Datum des Zusammenstoßes

Morgen des 28. September 2026

Spezialmittel der Polizei

Bambusstöcke (Lathi), Schilde und Tränengas

Festnahmen und eingeleitete Verfahren

15 Festgenommene, 7 offizielle Strafverfahren

Hauptinformationsquelle

Internationales Mediennetzwerk „Al Jazeera“

Geopolitische und religiöse Expertise: Warum nimmt der Abriss historischer Moscheen in Indien zu?

Schlussfolgerungen internationaler Menschenrechtsaktivisten, Orientalisten und Religionswissenschaftler:

  • „Religiöser Druck unter dem Deckmantel der Stadtplanung“: In den letzten Jahren hat die Zahl der Abrisse historischer Moscheen und Medresen in verschiedenen Regionen Indiens unter dem Vorwand der Straßenerweiterung, der Modernisierung der Infrastruktur oder archäologischer Neubewertungen zugenommen; der Vorfall in Ujjain ist ein ernstes Signal für die Diskriminierung der kulturellen und religiösen Rechte der muslimischen Bevölkerung;

  • Gefährliche Spaltung in der Zukunft: Obwohl das „Simhastha Kumbh“-Festival erst 2028 stattfinden soll, vertieft der so frühzeitige und gewaltsame Beginn der Abrissarbeiten das Misstrauen zwischen den lokalen Gemeinschaften weiter;

  • Einschränkung rechtlicher Garantien: Gesetze zum Schutz historischer Denkmäler werden von der lokalen Regierung unter dem Deckmantel des „öffentlichen Interesses“ umgangen; Verhaftungen und Strafverfahren werden zu einem Mittel, um die Stimme der Anwohner beim Schutz ihres religiösen Eigentums zu unterdrücken.

Was denken Sie: Ist es richtig, 600 Jahre alte historische und heilige Stätten für die Verbesserung der städtischen Infrastruktur oder religiöse Feste abzureißen? Wie sollten solche Vorfälle von der Weltgemeinschaft und internationalen Menschenrechtsorganisationen bewertet werden? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der brisanten Situation in Indien mit anderen!

UjjainShahi-MoscheeSimhastha Kumbh FestivalAl JazeeraIndien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)20 September 15:52Schweinshaupt vor Moschee während des Freitagsgebets in Litauen abgelegt (Video)Schweinshaupt vor Moschee während des Freitagsgebets in Litauen abgelegt (Video)14 September 14:44Terror im Gazastreifen: Israel bombardiert Zelte und Märkte in „Sicherheitszone“Terror im Gazastreifen: Israel bombardiert Zelte und Märkte in „Sicherheitszone“28 September 20:00Schweinshaupt in der Nähe einer Moschee während des Freitagsgebets in Litauen gezeigt (Video)Schweinshaupt in der Nähe einer Moschee während des Freitagsgebets in Litauen gezeigt (Video)26 September 11:17Ägypten schnappt Europa das Gas weg: Afrikanischer Riese stellt Rekord bei US-LNG-Importen aufÄgypten schnappt Europa das Gas weg: Afrikanischer Riese stellt Rekord bei US-LNG-Importen auf16 September 08:05100 Milliarden Kubikmeter Gas nach China: Russland nimmt neue Fernost-Pipeline in Betrieb100 Milliarden Kubikmeter Gas nach China: Russland nimmt neue Fernost-Pipeline in Betrieb4 September 10:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten