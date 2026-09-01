Religiöser Anführer lässt sich die Füße küssen: Video sorgt in Indien für Aufsehen (Video)

Ein weiterer ungewöhnlicher Vorfall um religiöse Anführer in Indien hat in den sozialen Medien für heftige Diskussionen gesorgt. Sant Rampal Ji Maharaj, ein lokaler religiöser Anführer, nutzt eine mobile, klimatisierte und verglaste Kapsel, um seine „Anhänger“ zu treffen.

Die verbreiteten Videoaufnahmen zeigen den religiösen Anführer in einem bequemen Sessel in einem voll klimatisierten, transparenten Raum, während die Menschen in langen Schlangen anstehen, um seine Füße zu berühren und sich vor ihm zu verneigen.

Wie läuft das „Ritual“ in der Kapsel ab?

Wie auf den Video- und Fotoaufnahmen zu sehen ist, ist der Prozess mit technischem Komfort organisiert:

Besondere transparente Konstruktion: Der religiöse Anführer sitzt in einem weichen Sessel in einer speziellen Glaskabine, die mit moderner Beleuchtung und Klimaanlage ausgestattet ist und ihn vor Staub und Hitze schützt;

Separater Bereich für die Füße: Die Anhänger nähern sich nacheinander dem unteren Teil der Kabine, wo die Füße freigelegt oder herausgestreckt sind, um sich zu verneigen, sie zu berühren und zu küssen;

Warteschlange der Menge: Hunderte Männer und Kinder, die sich in einem großen Hangar oder Pavillon versammelt hatten, bildeten eine lange Schlange, um die Füße des Anführers hinter der Glasscheibe zu berühren.

Reaktionen in den sozialen Medien

Nach der Verbreitung des Videos gab es unterschiedliche Reaktionen von Nutzern und Aktivisten: