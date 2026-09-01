Religiöser Anführer lässt sich die Füße küssen: Video sorgt in Indien für Aufsehen (Video)

·1·Welt
Religiöser Anführer lässt sich die Füße küssen: Video sorgt in Indien für Aufsehen (Video)

Ein weiterer ungewöhnlicher Vorfall um religiöse Anführer in Indien hat in den sozialen Medien für heftige Diskussionen gesorgt. Sant Rampal Ji Maharaj, ein lokaler religiöser Anführer, nutzt eine mobile, klimatisierte und verglaste Kapsel, um seine „Anhänger“ zu treffen.

Die verbreiteten Videoaufnahmen zeigen den religiösen Anführer in einem bequemen Sessel in einem voll klimatisierten, transparenten Raum, während die Menschen in langen Schlangen anstehen, um seine Füße zu berühren und sich vor ihm zu verneigen.

Wie läuft das „Ritual“ in der Kapsel ab?

Wie auf den Video- und Fotoaufnahmen zu sehen ist, ist der Prozess mit technischem Komfort organisiert:

  • Besondere transparente Konstruktion: Der religiöse Anführer sitzt in einem weichen Sessel in einer speziellen Glaskabine, die mit moderner Beleuchtung und Klimaanlage ausgestattet ist und ihn vor Staub und Hitze schützt;

  • Separater Bereich für die Füße: Die Anhänger nähern sich nacheinander dem unteren Teil der Kabine, wo die Füße freigelegt oder herausgestreckt sind, um sich zu verneigen, sie zu berühren und zu küssen;

  • Warteschlange der Menge: Hunderte Männer und Kinder, die sich in einem großen Hangar oder Pavillon versammelt hatten, bildeten eine lange Schlange, um die Füße des Anführers hinter der Glasscheibe zu berühren.

Reaktionen in den sozialen Medien

Nach der Verbreitung des Videos gab es unterschiedliche Reaktionen von Nutzern und Aktivisten:

  • Kritik und Erstaunen: Viele kritisierten den Vorfall scharf als eine bizarre Mischung aus Menschenwürde, religiöser Naivität und technologischem Komfort;

  • Debatte über Hygiene und Sicherheit: Während einige Kommentatoren dies als eine Methode des Anführers betrachteten, sich bei heißem Klima vor der Menge zu schützen, bezeichnen andere es als eine moderne Form des Personenkults.

IndienSant Rampal Ji MaharajReligiöser AnführerSoziale MedienVirales Video
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Pezeshkian gab kirgisischen Jugendlichen jeweils 100 Euro: Der Grund ist bekannt (Video)Pezeshkian gab kirgisischen Jugendlichen jeweils 100 Euro: Der Grund ist bekannt (Video)Heute, 07:3070 Millionen Jahre alte Hai-Welt unter ägyptischer Wüste entdeckt70 Millionen Jahre alte Hai-Welt unter ägyptischer Wüste entdecktGestern, 23:56Wissenschaftler entschlüsseln das Geheimnis des 3 Meter langen Narwal-„Stoßzahns“Wissenschaftler entschlüsseln das Geheimnis des 3 Meter langen Narwal-„Stoßzahns“Gestern, 23:49Wird KI bald entschlüsseln, was Wale sagen?Wird KI bald entschlüsseln, was Wale sagen?Gestern, 23:22„Stoppt den Krieg!“ Was sagte Narendra Modi Putin in Bischkek ins Gesicht?„Stoppt den Krieg!“ Was sagte Narendra Modi Putin in Bischkek ins Gesicht?Gestern, 22:16Bürger findet 18,5 kg Silberschatz: Ein Rekord in der dänischen GeschichteBürger findet 18,5 kg Silberschatz: Ein Rekord in der dänischen GeschichteGestern, 21:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag