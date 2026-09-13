Fallen halfen nicht: Rattenplage im Haus

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Fallen halfen nicht: Rattenplage im Haus

Eine Familie aus Cwmbran in Torfaen, Wales, berichtet, dass sie das Geräusch von Ratten hört, die in ihren Hauswänden herumlaufen. Jemma und Sean Williams erklären, dass das Problem trotz des Einsatzes von Fallen, Rattengift und professionellen Schädlingsbekämpfungsdiensten weiterhin besteht.

Die Familie kämpfte fast zwei Jahre lang mit Ratten außerhalb ihres Hauses. Später stellte sich heraus, dass die Nagetiere auch in das Innere des Hauses eingedrungen waren. Jemma vermutet, dass sie durch verschiedene Mängel im Haus, wie Löcher um Schränke und Rohre, hineingelangt sein könnten.

Die 36-jährige Verwaltungsangestellte Jemma sagt, dass die Ratten in den Hohlräumen der Wände leben und sich hauptsächlich nachts bewegen.

„Wir hören sie nachts in den Wänden herumlaufen. Es gibt sogar eine tote Ratte in der Wand“, sagte sie.

Die Familie erzählte, dass sie eines Morgens aufwachte und ihre Sachen in der Küche verstreut vorfand. Brot und Kekse wurden von den Ratten gefressen, einige Lebensmittel wurden sogar weggeschleppt und versteckt. Zudem wurde Arbeitskleidung von den Nagetieren zerfressen.

In der Küche und im Hauswirtschaftsraum wurde Rattenkot gefunden. Der Urin der Nagetiere gelangte auf die Kleidung der Familienmitglieder, Kinderkleidung und den Boden.

Jemma und Sean, die versuchten, das Problem selbst zu lösen, gaben Hunderte Pfund für Fallen, Rattengift und spezielle Käfige aus.

Später wurde ein Schädlingsbekämpfungsdienst gerufen. Fachleute nachdem sie einige Stellen abgedichtet hatten, durch die die Nagetiere eindringen konnten, dachte die Familie, das Problem sei endlich gelöst.

Ein Mann und eine Frau stehen in der Küche und lächeln mit Gläsern in der Hand.

Doch etwa eine Woche später tauchten die Ratten wieder auf.

„Es war etwa eine Woche lang ruhig. Dann wurde es noch schlimmer. Die Ratten kamen in die Küche zurück, durchwühlten die Lebensmittel und begannen sogar, in das Zimmer meines Sohnes einzudringen“, sagte Jemma.

Die Familie sah sich gezwungen, Überwachungskameras im Haus zu installieren, um zu beweisen, dass die Nagetiere tatsächlich im Haus waren. Laut Jemma haben die Kameras aufgezeichnet, wie die Ratten aus einem Loch in der Wand kamen und sich im Haus bewegten.

„Wir haben stundenlanges Videomaterial von ihnen. Wir mussten eine Überwachungskamera in unserem eigenen Haus installieren, damit man uns glaubt“, sagte sie.

Da die Ratten auch die Kleidung der Kinder unbrauchbar gemacht haben, musste die Familie neue Schuluniformen und Kleidung kaufen. Auch Jemmas eigene Kleidung wurde von den Nagetieren zerfressen.

Das ständige Waschen der Kleidung wurde für die Familie zu einer besonderen Belastung.

„Jedes Mal, wenn ich die Wäsche wasche und alles ordne, müssen wir sie wieder nach unten bringen, weil sie nach Rattenurin riecht“, sagte Jemma.

Ein Vertreter des Torfaen Council teilte mit, dass die Lösung des Problems in der Zuständigkeit der Bron Afon Housing Association liege. Bei dieser Wohnungsbaugesellschaft wurde eine Anfrage um Stellungnahme eingereicht.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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