Spannungen in Frankreich: Eiffelturm und Louvre in Gefahr

Nach großflächigen Protesten in Frankreich mehren sich Berichte über eine Eskalation der Lage in den Großstädten des Landes. Informationen zufolge sind mehr als 800.000 Menschen auf die Straßen gegangen. In einigen Regionen sind die Demonstrationen in Unruhen umgeschlagen, bei denen Handelsbetriebe beschädigt wurden.

Berichten zufolge wurden Geschäfte bekannter Marken wie Hermès, Louis Vuitton, Guerlain und Apple von Demonstranten verwüstet. In der Stadt Limoges soll zudem das historische Rathaus in Brand gesteckt worden sein.

Aus der französischen Hauptstadt Paris werden Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gemeldet; auf einigen Straßen wurden Barrikaden errichtet.

Zudem wird in sozialen Netzwerken und einigen Medien behauptet, dass Demonstranten planen, auf berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm und das Louvre-Museum zuzusteuern. Berichte über eine unmittelbare Bedrohung dieser Objekte bedürfen jedoch noch einer gesonderten Bestätigung.

Proteste werden auch aus anderen europäischen Ländern gemeldet. So sollen beispielsweise in der italienischen Stadt Mailand fast 5.000 Menschen demonstriert haben.