Eine neue und umfassende Welle sozialer und politischer Spannungen hat in ganz Frankreich begonnen. Landesweit mehr als 400.000 Demonstranten sind auf die Straße gegangen, um gegen die Regierungspolitik zu protestieren.

Die Lage hat sich besonders in den Großstädten zugespitzt: In Clermont-Ferrand kam es zu heftigen direkten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Aufgrund der Unruhen mussten weltberühmte kulturelle Einrichtungen in der Hauptstadt Paris ihre Türen vorzeitig schließen.

70.000 Polizisten, Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge

Die französischen Behörden haben beispiellose Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um großflächige Plünderungen und Brandstiftungen zu verhindern:

Massive Sicherheitskräfte: Reuters Nach Angaben der Agentur wurden landesweit 70.000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert, um die Ordnung aufrechtzuerhalten;

Spezialfahrzeuge in Alarmbereitschaft: Zur Bewältigung der Unruhen wurden Hubschrauber, schwere gepanzerte Fahrzeuge und Wasserwerfer in die Zentren der Proteste gebracht;

Zusammenstöße in Clermont-Ferrand: In den Stadtzentren ist die Polizei gezwungen, bei der Auflösung der Menschenmengen Spezialmittel einzusetzen.

Kulturleben in Paris gestoppt: Berühmte Museen geschlossen

Aufgrund der Sicherheitsbedrohungen und Unruhen haben die einflussreichsten Tourismus- und Kulturzentren Frankreichs ihren Betrieb vorübergehend eingestellt:

Louvre und Musée d'Orsay: Die wichtigsten Meisterwerke, die von Millionen Touristen besucht werden — der Louvre und das Musée d'Orsay — wurden geschlossen;

Picasso-Museum und Grand Palais: Auch das Picasso-Museum und der Ausstellungsort „Grand Palais“ haben den Besucherverkehr eingestellt und wurden in einen Notfall-Sicherheitsmodus versetzt.

Da die Protestbewegungen im ganzen Land immer weiter eskalieren, bleibt das Risiko einer weiteren Verschärfung der Lage hoch.