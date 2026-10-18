Während massiver regierungsfeindlicher Proteste in Frankreich wurden Geschäfte bekannter Marken wie Dior, Louis Vuitton, Celine und andere angegriffen und geplündert. Dies berichtete die Publikation „LiFO“.

Berichten zufolge fanden am 17. Oktober in mehreren Städten des Landes Protestkundgebungen statt. Einige Gruppen nutzten die Situation aus, um in Verkaufsstellen einzudringen. Die Vorfälle beschränkten sich nicht nur auf Luxusgeschäfte, sondern betrafen auch Technikläden, Bäckereien und Supermärkte.

In Paris wurden Verkaufsstellen der Marken CELINE, Dior, Burberry und Louis Vuitton beschädigt. Personen, die das Schaufenster eines Kosmetikgeschäfts in der Nähe der Place de la République einschlugen, warfen die Waren aus dem Inneren zu den draußen versammelten Menschen. Eindringlinge in einem Telekommunikationsgeschäft warfen Mobiltelefone auf die Straße.

Zudem wurde das zentrale Denkmal auf der Place de la République mit Graffiti beschmiert und ein Teil des Pflasters herausgerissen. In der Bar „La Barrique“ brach ein Feuer aus. Alkoholische und kohlensäurehaltige Getränke, die aus einem nahegelegenen Supermarkt entwendet wurden, wurden auf Polizeibeamte geworfen.

Unruhen wurden auch in Marseille, Lille und Nizza verzeichnet. In Marseille wurden ein Hermès-Geschäft sowie Verkaufsstellen für Schmuck, Kleidung, Kosmetik und Haushaltsgeräte beschädigt. Die Feuerwehr wurde gerufen, um einen Brand in einem Schuhgeschäft zu löschen.

In Lille kam es zu Vandalismus in verschiedenen Geschäften. Laut Bürgermeister Arnaud Deland drangen Personen auch in den Apple Store im Stadtzentrum ein. In Nizza wurden Sportgeschäfte und ein Motorradhändler geplündert.

Die Proteste, die ursprünglich mit Forderungen nach besseren Bildungsbedingungen an Schulen begannen, entwickelten sich später zu einer großflächigen regierungsfeindlichen Bewegung. Die Demonstranten äußern vor allem ihren Unmut über die steigenden Lebenshaltungskosten und den wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung.