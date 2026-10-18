Proteste in Frankreich eskaliert: Dior- und Louis-Vuitton-Geschäfte geplündert

·19·Welt
Proteste in Frankreich eskaliert: Dior- und Louis-Vuitton-Geschäfte geplündert

Während massiver regierungsfeindlicher Proteste in Frankreich wurden Geschäfte bekannter Marken wie Dior, Louis Vuitton, Celine und andere angegriffen und geplündert. Dies berichtete die Publikation „LiFO“.

Berichten zufolge fanden am 17. Oktober in mehreren Städten des Landes Protestkundgebungen statt. Einige Gruppen nutzten die Situation aus, um in Verkaufsstellen einzudringen. Die Vorfälle beschränkten sich nicht nur auf Luxusgeschäfte, sondern betrafen auch Technikläden, Bäckereien und Supermärkte.

In Paris wurden Verkaufsstellen der Marken CELINE, Dior, Burberry und Louis Vuitton beschädigt. Personen, die das Schaufenster eines Kosmetikgeschäfts in der Nähe der Place de la République einschlugen, warfen die Waren aus dem Inneren zu den draußen versammelten Menschen. Eindringlinge in einem Telekommunikationsgeschäft warfen Mobiltelefone auf die Straße.

Zudem wurde das zentrale Denkmal auf der Place de la République mit Graffiti beschmiert und ein Teil des Pflasters herausgerissen. In der Bar „La Barrique“ brach ein Feuer aus. Alkoholische und kohlensäurehaltige Getränke, die aus einem nahegelegenen Supermarkt entwendet wurden, wurden auf Polizeibeamte geworfen.

Unruhen wurden auch in Marseille, Lille und Nizza verzeichnet. In Marseille wurden ein Hermès-Geschäft sowie Verkaufsstellen für Schmuck, Kleidung, Kosmetik und Haushaltsgeräte beschädigt. Die Feuerwehr wurde gerufen, um einen Brand in einem Schuhgeschäft zu löschen.

In Lille kam es zu Vandalismus in verschiedenen Geschäften. Laut Bürgermeister Arnaud Deland drangen Personen auch in den Apple Store im Stadtzentrum ein. In Nizza wurden Sportgeschäfte und ein Motorradhändler geplündert.

Die Proteste, die ursprünglich mit Forderungen nach besseren Bildungsbedingungen an Schulen begannen, entwickelten sich später zu einer großflächigen regierungsfeindlichen Bewegung. Die Demonstranten äußern vor allem ihren Unmut über die steigenden Lebenshaltungskosten und den wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung.

FrankreichMassenprotesteDiorLouis VuittonHermès
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

7 Jahre für Dior- und Chanel-Taschen: Ehemalige First Lady von Südkorea inhaftiert7 Jahre für Dior- und Chanel-Taschen: Ehemalige First Lady von Südkorea inhaftiert27 Juni 13:1321-jähriger Sportler nach 30 Operationen verstorben21-jähriger Sportler nach 30 Operationen verstorben27 September 15:17Warum stand Zendaya nicht auf, um die First Lady von Frankreich zu begrüßen?Warum stand Zendaya nicht auf, um die First Lady von Frankreich zu begrüßen?8 Oktober 16:329. Oktober: Heute ist Welttag der Post und ein Tag historischer Ereignisse9. Oktober: Heute ist Welttag der Post und ein Tag historischer Ereignisse9 Oktober 10:22Lauren Wasser oder das Mädchen mit den goldenen Beinen zeigt einen erstaunlichen LebenswillenLauren Wasser oder das Mädchen mit den goldenen Beinen zeigt einen erstaunlichen Lebenswillen12 Mai 13:53Wird Selenskyj Syrskyj entlassen? Wachsender Druck in Kiew...Wird Selenskyj Syrskyj entlassen? Wachsender Druck in Kiew...18 Juli 23:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen