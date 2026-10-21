75-Jähriger wollte sich für eine KI-Frau von seiner Ehefrau scheiden lassen

In China hat ein 75-jähriger Rentner, der sich im Internet in eine mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte Frau verliebt hatte, die Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau eingereicht. Seine Kinder mussten eingreifen und ihm erklären, dass die virtuelle Figur in Wirklichkeit gar nicht existiert.

Wie die Beijing Daily berichtet, stieß der 75-jährige Mann namens Jiang beim Durchstöbern sozialer Netzwerke auf das Bild einer KI-generierten Frau. Obwohl für Menschen, die mit digitalen Technologien vertraut sind, die Künstlichkeit des Bildes offensichtlich war, hielt Jiang sie für eine hübsche junge Frau, die einfach gerne mit ihm plauderte.

Selbst die Tatsache, dass die Lippenbewegungen der Frau beim Sprechen nicht mit dem Ton übereinstimmten, weckte bei dem alten Mann keinen Verdacht. Mit der Zeit wurde er so sehr von seiner virtuellen Gesprächspartnerin abhängig, dass der schönste Teil seines Tages darin bestand, am Telefon zu sitzen und auf neue Nachrichten von ihr zu warten.

Obwohl die Nachrichten der Frau oft banal und repetitiv waren, wartete Jiang sehnsüchtig auf sie. Eines Tages schimpfte seine Frau mit ihm, weil er das Telefon zu exzessiv nutzte. Daraufhin erklärte der Mann seiner Ehefrau, mit der er seit Jahrzehnten verheiratet war, dass er sich scheiden lassen wolle. Er wollte mehr Zeit für das virtuelle Mädchen haben und ihr seine volle Aufmerksamkeit widmen.

Kinder holten ihren Vater in die Realität zurück

Schließlich beschlossen Jiangs Kinder, in die Situation einzugreifen. Sie erklärten ihrem Vater, wie künstliche Intelligenz funktioniert, und machten ihm klar, dass die Frau, in die er sich verliebt hatte, kein echter Mensch ist, sondern eine durch Computertechnologie erzeugte virtuelle Figur.

Erst danach begann sich die Einstellung des Rentners zur Situation zu ändern.

Solche Fälle sind in China jedoch keine Seltenheit. Insbesondere ältere Menschen, die allein leben, wenig Kontakt zu ihren Angehörigen haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, fallen häufiger auf die überzeugenden Inhalte herein, die mithilfe von KI erstellt wurden.

KI-Figuren beeinflussen die Emotionen älterer Menschen

Heutzutage kann man im Internet KI-Figuren begegnen, die für unterschiedliche Bedürfnisse angepasst sind. Dazu gehören Experten in offizieller Kleidung, Nachrichtensprecher, die echten Moderatoren ähneln, und virtuelle Charaktere in Gestalt junger Studenten.

Solche Figuren werden geschaffen, um die verschiedenen emotionalen Bedürfnisse der Menschen zu beeinflussen. Viele von ihnen sind darauf ausgelegt, Produkte und Dienstleistungen zu bewerben, wobei ältere Menschen Waren kaufen könnten, ohne deren Echtheit oder Nutzen zu prüfen.

Gleichzeitig können KI-generierte Charaktere genutzt werden, um bestimmte Ideen zu verbreiten, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und eine starke emotionale Bindung zu virtuellen Figuren aufzubauen.

Experten rufen Familien mit älteren Angehörigen dazu auf, auf deren Internetgewohnheiten zu achten. Besonders wenn Angehörige ihre Telefone oder andere elektronische Geräte übermäßig nutzen, ist es wichtig, mit ihnen zu kommunizieren und die Zuverlässigkeit der Informationen im Internet zu überprüfen.

Obwohl künstliche Intelligenz große Möglichkeiten in den Bereichen Bildung, Kommunikation und Alltag bietet, kann ihr Missbrauch eine ernsthafte Gefahr für leichtgläubige und schutzbedürftige Menschen darstellen.