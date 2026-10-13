Wie ein Vater nach 24 Jahren Suche seine verschwundene Tochter fand

Die vierjährige Tochter des Chinesen Wang Mingqing verschwand 1994 spurlos. Obwohl 24 Jahre vergingen, gab der Vater die Hoffnung nicht auf. Er durchstreifte die Straßen, bat Fremde um Hilfe und arbeitete sogar als Taxifahrer. Schließlich erfüllte sich sein langjähriger Traum: Ein DNA-Test bestätigte, dass seine Tochter gefunden wurde.

Das Mädchen verschwand neben einem Obststand

Am 8. Januar 1994 verkauften Wang und seine Frau Obst in der Stadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan. Ihre vierjährige Tochter Wang Qifeng spielte in der Nähe. Die Eltern verloren sie nur kurz aus den Augen, doch in dieser Zeit verschwand das Mädchen.

Sie suchten den ganzen Tag die Straßen ab und fragten Passanten, ob sie das Kind gesehen hätten. Als sie gegen ein Uhr nachts nach Hause zurückkehren mussten, konnten die Eltern ihre Tränen nicht zurückhalten.

Am nächsten Tag wandten sie sich an die Polizei, baten Kinderschutzorganisationen um Hilfe, schalteten Zeitungsanzeigen und überprüften regelmäßig Datenbanken für Vermisste. Doch es gab kein Ergebnis.

Später bekam die Familie eine weitere Tochter, doch die Eltern hörten nicht auf, nach ihrem ersten Kind zu suchen. Da Wang kein Foto von Qifeng hatte, nutzte er das Bild seiner jüngeren Tochter, um Passanten auf der Straße um Hilfe zu bitten. Die beiden Mädchen sahen sich sehr ähnlich.

Er fragte 17.000 Passagiere, um seine Tochter zu finden

Im Jahr 2015 begann Wang Mingqing als Taxifahrer bei der Plattform Didi Chuxing, um die Chancen zu erhöhen, seine Tochter zu finden. Er brachte ein Foto seiner Tochter und einen Hilferuf an der Heckscheibe seines Taxis an. Zudem verteilte er an jeden Fahrgast Kärtchen mit Informationen über Qifeng.

Nach Wangs Berechnungen hat er in zweieinhalb Jahren etwa 17.000 Fahrgäste nach seiner Tochter gefragt.

Im Jahr 2017 veröffentlichte einer der Fahrgäste seine Geschichte in den sozialen Medien. Der Fall wurde schnell bekannt und erregte die Aufmerksamkeit nationaler Zeitungen und Fernsehsender. Wang hoffte, dass diese Gelegenheit ihm helfen würde, seine Tochter zu finden.

„Mein größter Wunsch ist es, dass meine Tochter eines Tages in mein Auto steigt und ‚Papa!‘ ruft“, sagte er gegenüber Journalisten.

Als er gefragt wurde, was er sagen würde, wenn er seine Tochter wiederträfe, konnte Wang seine Tränen nicht verbergen.

„Verzeih mir, meine Tochter. Dein Vater konnte seiner Verantwortung als Vater nicht gerecht werden“, sagte er.

Das Phantombild aus dem Internet erreichte seine Tochter

Wangs Geschichte berührte Millionen von Chinesen. Auch Ni Ping, eine bekannte Moderatorin des Senders CCTV, beschloss, ihm zu helfen. Sie verkaufte eines ihrer wertvollen Gemälde im Wert von etwa 32.000 Dollar und bot das Geld als Belohnung für denjenigen an, der bei der Suche helfen konnte. Zudem lud sie Wang in die Sendung „Waiting For Me“ ein.

Dank der intensiven Berichterstattung in den Medien erstellte ein Phantombild-Experte der Polizei ein Bild von Qifengs möglichem Aussehen als Erwachsene. Dieses Bild, das tausendfach im Internet geteilt wurde, erreichte auch Kang Ying, die in der chinesischen Provinz Jilin lebte.

Die Frau war erstaunt über die große Ähnlichkeit, als sie das Bild sah. Anfang 2018 nahm sie Kontakt zu Wang auf. Während des Gesprächs stellten sie ungewöhnliche Übereinstimmungen fest, wie eine kleine Narbe an Kang Yings Stirn und dass ihr übel wurde, wenn sie weinte.

Dennoch fürchtete Wang, sich zu früh zu freuen. Zuvor hatte die Polizei bereits mehrmals von möglichen Übereinstimmungen berichtet, doch die DNA-Tests waren jedes Mal negativ ausgefallen.

Das lang ersehnte Wiedersehen nach 24 Jahren

Am 1. April 2018 – dem Tag der Scherze – hörte Wang Mingqing endlich die Nachricht, auf die er 24 Jahre gewartet hatte. Ein DNA-Test bestätigte, dass Kang Ying seine vermisste Tochter Wang Qifeng war. Das Mädchen reiste nach Chengdu, um ihre leibliche Familie wiederzutreffen.

„Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel Hoffnung, Verzweiflung und Niedergeschlagenheit wir in den letzten 24 Jahren durchlebt haben. Jetzt können wir uns endlich wiedersehen“, sagte Wang gegenüber der Zeitung „Beijing Youth Daily“.

Wie Qifeng jedoch von ihrer Familie getrennt wurde, bleibt weiterhin unklar. Berichten zufolge wuchs Kang Ying in einer Stadt auf, die nur 20 Kilometer von ihren leiblichen Eltern entfernt liegt. Über die Umstände, unter denen sie ihre Familie verlor, gibt es bisher keine detaillierten Informationen.

Wang Mingqings 24-jährige Suche zeigte die Kraft der väterlichen Liebe und Hoffnung. Nach so vielen Jahren der Trennung bekamen Vater und Tochter die Chance, wieder als Familie zu leben.