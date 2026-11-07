Mann drohen fünf Jahre Haft für KI-generiertes Wolfsbild

In Südkorea könnte ein 40-jähriger Mann schwer bestraft werden, weil er mithilfe künstlicher Intelligenz ein realistisches Bild eines durch die Straßen streifenden Wolfes erstellt und im Internet verbreitet hat. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 6.700 Dollar.

Heutzutage ist die Erstellung digitaler Bilder mittels KI für Millionen Menschen Alltag. Während manche Bilder offensichtlich künstlich wirken, sind andere kaum von echten Fotos zu unterscheiden. Doch der Missbrauch solcher Möglichkeiten kann selbst bei harmlos erscheinenden kreativen Akten schwerwiegende Folgen haben.

Dies in Südkorea ist ein deutliches Beispiel dafür. Es geht um ein Bild eines Wolfes, der angeblich durch die Straßen der zentral gelegenen Stadt Daejeon lief.

Auf den ersten Blick mag die KI-Erstellung eines einsamen Wolfes in der Stadt nicht wie ein Verbrechen wirken. Doch die Situation war brisant: Zu diesem Zeitpunkt wurde tatsächlich ein Wolf in der Stadt gesucht.

Am 8. April berichteten südkoreanische Medien, dass ein Wolf namens Neukgu aus dem Zoo von Daejeon entkommen war. Kurz darauf tauchten in sozialen Netzwerken Berichte auf, das Tier sei in den Straßen gesehen worden, begleitet von einem Bild, das als Foto ausgegeben wurde. Dieses Material war jedoch ein KI-generiertes Produkt basierend auf einer Texteingabe.

Südkoreanische Behörden gaben an, dass dieses gefälschte Bild die Sucharbeiten erheblich behindert habe. Sie betonten, dass „ein einziges KI-verändertes Bild die Gefangennahme des Wolfes um neun Tage verzögerte“. Zudem führte der langwierige Einsatz von Polizei und Feuerwehr zu Störungen bei deren eigentlichen Aufgaben der öffentlichen Sicherheit.

Aus Sorge, der Wolf könne die Bevölkerung gefährden, sahen sich die Behörden zu Notmaßnahmen gezwungen. So wurden Grundschulen in Daejeon vorübergehend geschlossen und Sondereinsatzkräfte zur Sicherung der Bevölkerung eingesetzt.

Leider hatte sich die Lage bereits stark zugespitzt, als erkannt wurde, dass das Bild, das diese Maßnahmen auslöste, eine Fälschung war. Die Polizei verbrachte viel Zeit mit der Suche in verschiedenen Stadtteilen.

Schließlich wurde Neukgu am Stadtrand von Daejeon gefunden. Wäre das KI-generierte Fake-Foto nicht verbreitet worden, hätte man den Wolf deutlich früher finden können.

Der Urheber des Bildes war ein 40-jähriger Einheimischer. Er gab zu, das realistische Wolfsbild mit KI erstellt und online gestellt zu haben. Er behauptete, er habe es „nur zum Spaß“ getan.

Doch sein Scherz könnte nun schwerwiegende rechtliche Konsequenzen haben. Nach südkoreanischem Recht drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 6.700 Dollar.

Dieser Vorfall zeigt erneut, welche ernsten Folgen entstehen können, wenn KI-generierte Bilder als Realität wahrgenommen werden.