Nur 9 Gramm schwere Feder für 28.000 Dollar versteigert

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Nur 9 Gramm schwere Feder für 28.000 Dollar versteigert

Eine extrem seltene und gut erhaltene Feder des ausgestorbenen Huia-Vogels wurde bei einer Auktion für 46.000 neuseeländische Dollar, umgerechnet 28.365 US-Dollar, versteigert. Damit stellte sie einen Rekord als teuerste Feder der Welt auf.

Der Preis der seltenen Feder übertraf die Erwartungen um ein Vielfaches

Der in Neuseeland beheimatete Huia-Vogel gilt seit Beginn des 20. Jahrhunderts als ausgestorben. Schon als die Europäer auf die Insel kamen, war der Vogel selten; seine Federn zogen im Laufe der Zeit die Aufmerksamkeit von Sammlern und der Modebranche auf sich. Die steigende Nachfrage war einer der Faktoren, die zum vollständigen Aussterben der Art führten.

Auch heute noch werden die Federn des Huia-Vogels unter Sammlern hoch geschätzt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die teuerste Feder der Welt von genau diesem Vogel stammt.

Bei der Auktion wurde ursprünglich erwartet, dass der Preis der Feder bis zu 3.000 Dollar erreichen würde. Aufgrund ihrer Seltenheit und ihres hervorragenden Erhaltungszustands wurde sie jedoch für 28.365 Dollar verkauft. Dieses Ergebnis markiert einen neuen Rekord für die teuerste Feder der Welt.

Die Farbe und der Erhaltungszustand haben ihren Wert gesteigert

Zwei schwarze Huia-Vögel sitzen auf einem Ast vor grünem Hintergrund.

Lia Morris, Leiterin der Abteilung für dekorative Kunst beim Auktionshaus Webb's, sprach gegenüber dem Guardian über diesen seltenen Fund.

„Der Huia ist ein sehr berühmter und symbolträchtiger Vogel. Viele Menschen fühlen sich in gewisser Weise mit ihm verbunden“, sagte sie.

Morris betonte, dass die Struktur der Feder gut erhalten sei und die Fasern nicht verklebt seien. Auch ihre natürlichen Farben seien bewahrt geblieben. Die Feder weist satte Brauntöne und schimmernde Nuancen auf, und es wurden keine Anzeichen von Insektenschäden festgestellt.

Genau diese Eigenschaften haben den Wert der Feder für Sammler weiter gesteigert.

Auch für das Volk der Māori von besonderer Bedeutung

Bei der hohen Bewertung der Huia-Federn spielt nicht nur ihre Seltenheit eine Rolle, sondern auch ihr Stellenwert in der Kultur und den spirituellen Werten des Māori-Volkes.

Unter den Māori hatten Huia-Federn eine kulturelle und spirituelle Bedeutung. Früher verwendeten Stammeshäuptlinge sie zur Verzierung ihres Kopfschmucks. Daher werden diese Federn nicht nur als einfache Naturgegenstände, sondern als Teil des historischen und kulturellen Erbes geschätzt.

Die teuerste Feder der Welt wiegt nur 9 Gramm. Dennoch ist ihr Preis um ein Vielfaches höher als der Wert von Gold mit demselben Gewicht. Dies zeigt, wie wertvoll seltene Naturfunde für Sammler sein können.

Huia-VogelNeuseelandMāori-VolkWebb's AuktionWeltrekord
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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