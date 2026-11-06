Warum starben fast 50 Wale an der Küste Neuseelands?

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Warum starben fast 50 Wale an der Küste Neuseelands?

An einem Strand auf der Nordinsel Neuseelands sind fast 50 Grindwale gestrandet. Die meisten von ihnen sind verendet; für die Überlebenden laufen Rettungsmaßnahmen, um sie wieder ins offene Meer zurückzubringen. Dies berichtete „Japan Today“.

Es wurde bekannt, dass die Wale am Ngawi-Strand in der Nähe von Cape Palliser, dem südlichsten Punkt der Nordinsel, gefunden wurden. Zunächst wurde berichtet, dass mindestens 20 Wale gestrandet seien. Anwohner teilten jedoch dem Sender „Radio New Zealand“ mit, dass die Zahl der über Nacht am Strand verbliebenen Wale auf 50 gestiegen sei.

Derzeit werden die Rettungsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem lokalen Māori-Stamm und der auf solche Einsätze spezialisierten Organisation Project Jonah durchgeführt. Bisher konnten zwei Wale erfolgreich zurück ins Meer gebracht werden.

Die Retter ergreifen verschiedene Maßnahmen, um den Zustand der überlebenden Wale zu stabilisieren und sie mit Wasser zu versorgen. Dazu gehört das Übergießen der Tiere mit Eimern voll Wasser sowie die Verwendung feuchter Tücher, um ihre Haut vor dem Austrocknen zu schützen.

Laut einer Mitteilung von Project Jonah auf Facebook vom 5. November waren zu diesem Zeitpunkt noch vier Wale am Leben. Es ist geplant, sie bei steigendem Wasserstand wieder ins Meer zurückzuführen.

Der Anwohner Rob Burg betonte, dass der Zustand der überlebenden Wale sehr kritisch sei.

Zur Information: Das massenhafte Stranden von Walen an den Küsten Neuseelands und des benachbarten Australiens ist ein häufig beobachtetes Phänomen. Als Grund wird die große Population von Grindwalen in den tiefen Ozeanen rund um beide Länder angeführt.

Dennoch ist der Grund, warum Wale in Gruppen stranden, bis heute nicht geklärt. Experten konnten die wahren Ursachen dieses Phänomens bisher nicht vollständig erklären.

NeuseelandProject JonahNgawiCape PalliserGrindwale
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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