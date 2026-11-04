Zurückhaltender Bär in Alaska zum „Introvertierten des Jahres“ gekürt

Ein Schwarzbär namens Nugget, der im Tongass National Forest im US-Bundesstaat Alaska lebt, wurde für sein ungewöhnliches Verhalten mit dem Titel „Introvertierter des Jahres“ 2026 ausgezeichnet. Er drängt sich nicht mit anderen Bären zum Lachsfischen, sondern zieht es oft vor, sich zwischen den Felsen zu verstecken und abseits zu warten. Dies berichtete RBK Life.

Beobachtungen der Mitarbeiter des US Forest Service zufolge ist Nugget während der Saison häufig in den Felsen nahe den unteren Wasserfällen des Anan Creek anzutreffen. Manchmal streckt er seinen Kopf aus einer Felsspalte, um die Umgebung zu beobachten. Zu anderen Zeiten beobachtet er die fischenden Bären aus der Ferne und wartet geduldig auf seinen Moment.

Nugget wurde erstmals 2024 in diesem Gebiet gesichtet. Er zeichnet sich durch seine im Vergleich zu anderen Bären kleinere Statur und sein Fell aus, das während der Saison seine Farbe ändert.

Beobachter berichten, dass Nugget anfangs von den Nahrungsresten anderer Bären am Flussufer lebte. Mit der Zeit lernte er jedoch, selbstständig Lachse zu fangen.

Der Titel „Introvertierter des Jahres“ gehört zu einer Reihe spezieller Auszeichnungen, die die Mitarbeiter des Tongass National Forest an die im Anan-Gebiet lebenden Bären vergeben. Mit dieser Initiative lenken Experten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Tierwelt und ihre einzigartigen Vertreter.