Millionäre geben Rekordsummen für Dinosaurierskelette aus

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Millionäre geben Rekordsummen für Dinosaurierskelette aus

Das Interesse an ungewöhnlichen Sammlungen wächst unter den reichsten Menschen der Welt. Neben teuren Kunstwerken oder Fußballvereinen kaufen sie nun auch Dinosaurierskelette für Millionen von Dollar. Dies berichtete Bloomberg .

Es wird berichtet, dass einige Milliardäre diese antiken Funde nicht nur als einzigartige Sammlerstücke betrachten, sondern auch als Investitionen, deren Wert über die Jahre steigen könnte.

Einer von ihnen ist der Technologieunternehmer und Milliardär Dan O'Dowd. Er kaufte ein Tyrannosaurus-Skelett mit dem Spitznamen „Samson“ für 600.000 Dollar. Der Milliardär beschrieb diesen Kauf als „die erstaunlichste Trophäe, die ein Mensch besitzen kann“.

Expertenbetonen, dass der Preis solcher antiken Überreste von einer Reihe von Faktoren abhängt. Insbesondere die Echtheit, der Erhaltungszustand, die Seltenheit der Dinosaurierart und die Vollständigkeit des Fundes gelten als Hauptkriterien.

Kürzlich wurde bei einer Auktion von Sotheby's in New York ein Tyrannosaurus-Rex-Skelett namens „Gavin“ für die Rekordsumme von 50,1 Millionen Dollar an einen anonymen Käufer versteigert, der per Telefon teilnahm.

Dieses Ergebnis übertraf den Rekord des Vorjahres. Im Jahr 2024 wurde ein Stegosaurus-Skelett namens „Apex“ für 44,6 Millionen Dollar verkauft. Bemerkenswert ist, dass der Preis für „Gavin“ vor der Auktion auf etwa 20 bis 30 Millionen Dollar geschätzt wurde, am Ende jedoch deutlich höher ausfiel.

Berichten zufolge gehören diese Skelette zu den größten und am besten erhaltenen Dinosaurierüberresten, die jemals gefunden wurden. Sie wurden zwischen 2021 und 2023 auf einer Ranch im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt. Der Name „Gavin“ wurde zu Ehren des Eigentümers des Landes vergeben, auf dem die Ausgrabungen stattfanden.

Experten glauben, dass das Interesse an seltenen paläontologischen Funden in den kommenden Jahren weiter zunehmen könnte. Daher entwickeln sich Dinosaurierskelette nicht nur zu einem wissenschaftlich wertvollen Erbe, sondern auch zu einem der teuersten Anlageobjekte für Sammler.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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