Thailänderin ist gleichzeitig mit Zwillingsbrüdern liiert

Eine 24-jährige Frau aus Thailand sorgte für hitzige Diskussionen unter Internetnutzern, nachdem sie enthüllte, dass sie gleichzeitig eine Beziehung mit zwei Zwillingsbrüdern führt. Ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und erregte große Aufmerksamkeit.

Die 24-jährige Nong Fah aus der thailändischen Provinz Nakhon Phanom wurde durch ihre einzigartige Beziehung in kürzester Zeit landesweit bekannt. Auf TikTok bestätigte sie, dass sie gleichzeitig mit den Zwillingsbrüdern Sing und Suea zusammen ist. Laut der jungen Frau haben die Brüder kein Problem damit, sie gemeinsam zu lieben.

Wie begann diese ungewöhnliche Beziehung?

In einem Interview mit lokalen Journalisten erzählte Nong Fah, dass sie die Zwillinge letztes Jahr kennengelernt habe. Zu dieser Zeit arbeitete sie als Kellnerin in einem Restaurant, um ihr Studium an der Nakhon Phanom Universität zu finanzieren.

Im Sommer letzten Jahres kamen Sing und Suea eines Tages mit Freunden in das Restaurant, in dem sie arbeitete. Einer der jungen Männer am Tisch fragte nach ihrer Telefonnummer. Einer der anderen scherzte daraufhin, dass der junge Mann zu alt sei und schlug vor, die Nummer nicht Nong Fah zu geben, sondern einem der Zwillingsbrüder. Damals nahm sie das als bloßen Scherz auf. Doch genau dieser Scherz wurde zum Beginn ihrer ungewöhnlichen Lebensgeschichte.

Etwa einen Monat später kamen Sing und Suea erneut in das Restaurant. Diesmal unterhielten sich die drei, lernten sich besser kennen und tauschten ihre Kontaktdaten für den in Thailand weit verbreiteten Messenger Line aus.

Als Nong Fah an diesem Tag nach Hause zurückkehrte, erhielt sie zunächst eine Nachricht vom älteren Zwilling Sing und kurz darauf von Suea. Sie begann, mit beiden gleichzeitig zu schreiben und zu sprechen. Mit der Zeit erkannte sie, dass sie sich in beide verliebt hatte.

„Keiner der beiden Brüder war eifersüchtig auf mich, und sie haben sich nie gestritten. Weil sie mich beide liebten und ich sie auch liebte“, sagte Nong Fah.

Nach Angaben der jungen Frau lebten sie zu Beginn ihrer Beziehung getrennt. Sie mietete ein Zimmer im Dorf Noen Sa-at, Bezirk 8, in der Region Naratchwai, während die Zwillinge in ihrem eigenen Haus im Dorf Nong Bua, Bezirk 1, in derselben Gegend wohnten.

Die Liebhaber der jungen Frau arbeiten in der Landwirtschaft

Nong Fah betonte, dass es sie nie gestört habe, dass die Zwillingsbrüder aus einer einkommensschwachen Familie stammen. Sie sagte, dass sowohl Sing als auch Suea in der Landwirtschaft arbeiten.

Der ältere Zwilling Sing fährt einen Traktor, während Suea einen Mähdrescher bedient. Nong Fah hilft ihnen bei der Verwaltung ihrer Finanzen. Sie hat für beide separate Bankkonten eröffnet, damit die Brüder verfolgen können, wie viel Geld sie jeden Monat sparen.

Ihre Beziehung besteht nun seit über sechs Monaten, und Nong Fah sagt, dass es bisher keine ernsthaften Probleme gegeben habe. Trotz der ungewöhnlichen Art der Beziehung leben die drei einvernehmlich zusammen.

Die junge Frau betont, dass die Zwillinge sehr ruhig, wortkarg und schüchtern seien. Sie vermeiden es, sich zu streiten oder Konflikte auszutragen. Wenn es zwischen den dreien zu einer Meinungsverschiedenheit kommt, ist es meist Nong Fah selbst, die zuerst Einwände erhebt. Die jungen Männer ziehen es vor, den Frieden zu bewahren, anstatt sich auf einen Streit einzulassen.

Die Familien leisteten anfangs Widerstand

Nong Fah gab zu, dass es für beide Familien in der Anfangsphase schwierig war, diese ungewöhnliche Beziehung zu akzeptieren. Eine gleichzeitige Liebesbeziehung mit Zwillingsbrüdern war für sie eine unerwartete Situation.

Doch mit der Zeit sahen die Familienmitglieder, dass die drei gut miteinander auskamen und sich an das Zusammenleben gewöhnt hatten. Danach akzeptierten sie die Beziehung.

Das Video, das auf TikTok viral ging, löste unter Internetnutzern unterschiedliche Meinungen aus. Während einige Nong Fahs Wahl kritisierten, unterstützten andere die drei dafür, dass sie den Mut hatten, offen zu ihrer Entscheidung zu stehen.

Die junge Frau riet den Zwillingen, negative Kommentare zu ignorieren. Ihrer Meinung nach ist dies ihre persönliche Entscheidung, und solange sie niemandem schaden, haben sie das Recht, selbst über ihr Leben zu bestimmen.

Die Popularität brachte ihnen neue Angebote

Nachdem die Geschichte von Nong Fah und den Zwillingsbrüdern in Thailand weit verbreitet war, begannen verschiedene Unternehmen und Einzelpersonen, ihnen Angebote zu unterbreiten. Unter anderem wurden ihnen Kooperationen für die Werbung von Produkten und Veranstaltungen in sozialen Medien angeboten.

Dennoch konzentrieren sich die drei derzeit mehr auf ihre Arbeit und ihre Beziehung als auf solche Möglichkeiten. Nong Fahs Geschichte sorgt weiterhin für Diskussionen im Internet und zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich die Ansichten der Menschen über persönliche Beziehungen und Entscheidungen sind.