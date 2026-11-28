Im Iran wurden zwei 21-jährige Zwillingsschwestern, die im Januar 2026 an regierungskritischen Demonstrationen teilgenommen hatten, hart bestraft. Laut Gerichtsurteil wurde Taraneh Rahimi zum Tode durch Erhängen verurteilt, während ihre Zwillingsschwester Romina zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Dies berichtete Euronews.

Angehörige der Schwestern gaben an, dass sie während ihrer Haft verschiedenen Folterungen ausgesetzt waren und durch Drohungen gezwungen wurden, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu gestehen. Die jungen Frauen wurden Ende Januar festgenommen. Die Familie konnte jedoch über drei Monate lang keine Informationen über ihren Aufenthaltsort oder ihren Zustand erhalten. Die Mutter konnte ihre Töchter erst im Mai treffen.

Taraneh wurde nach iranischem Recht des Verbrechens „Moharebeh“ schuldig gesprochen, was so viel wie „Krieg gegen Gott“ bedeutet. Für dieses Verbrechen sieht die Gesetzgebung des Landes die Höchststrafe vor: die Todesstrafe. In den Gerichtsunterlagen wird Taraneh vorgeworfen, mit einer Stichwaffe an der Demonstration teilgenommen und das Leben anderer gefährdet zu haben.

Ihre Zwillingsschwester Romina wurde wegen Beihilfe zu diesem Verbrechen zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Angehörigen der Frauen berichten, dass während der Ermittlungen Druck und Drohungen auf sie ausgeübt wurden. Sie behaupten, die Ermittler hätten Taraneh mit der Vergewaltigung ihrer Schwester vor ihren Augen gedroht, um sie zur Unterzeichnung eines Geständnisses zu zwingen. Taraneh selbst erklärte vor Gericht, dass ihre während der Ermittlungen gemachten Aussagen unter Folter erzwungen wurden.

Das Urteil gegen die Schwestern wird als Teil der Verfolgung von Bürgern gewertet, die an den regierungskritischen Demonstrationen im Januar im Iran teilgenommen hatten.

Nach Angaben der UN-Sonderberichterstatterin für den Iran, Mai Sato, wurden im Rahmen eines Verfahrens in der Stadt Isfahan zehn weitere Personen zum Tode verurteilt. Menschenrechtsaktivisten betonen, dass die gegen die Demonstranten erhobenen Vorwürfe politisch motiviert seien. Zudem berichten sie von einem deutlichen Anstieg der Hinrichtungen im Land nach den Massenprotesten.