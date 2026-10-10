Britischer Gärtner bricht Weltrekord mit 1,3-Tonnen-Kürbis

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Britischer Gärtner bricht Weltrekord mit 1,3-Tonnen-Kürbis

GroßbritannienDer 65-jährige Ian Paton aus Großbritannien hat einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt, indem er einen riesigen Kürbis mit einem Gewicht von fast 1,3 Tonnen züchtete. Seine ungewöhnliche Ernte erregte durch ihr Gewicht und ihre Größe Aufmerksamkeit und markierte einen neuen Meilenstein im Anbau von Riesengemüse. Dies berichtete UPI.

Es wird berichtet, dass der Mann den neuen Weltrekord bei einer Wiegezeremonie für Riesengemüse in der Grafschaft Berkshire aufstellte. Der von Paton gezüchtete Kürbis wog fast 17 Kilogramm mehr als der bisherige Rekordhalter, den er letztes Jahr gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Stuart gezüchtet hatte.

Das Gewicht des Riesengemüses entsprach fast dem eines Flusspferdes, und sein Umfang überstieg 6 Meter. Dieses Ergebnis machte den Kürbis nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch wegen seines Gewichts zu einem besonderen Rekordhalter.

Für die Pflege des Kürbisses wurden täglich 500 Liter Wasser verbraucht

Ian Paton widmete dem Prozess, der viel Arbeit und regelmäßige Pflege erfordert, große Aufmerksamkeit. Der Gärtner verbrachte täglich bis zu 6 Stunden mit der Pflanze und verbrauchte fast 500 Liter Wasser pro Tag für die Bewässerung.

In der Phase des besonders aktiven Wachstums nahm der Kürbis bis zu 20 Kilogramm pro Tag zu. Dies zeigt, dass regelmäßige Pflege und günstige Wachstumsbedingungen für die Zucht einer so riesigen Ernte von entscheidender Bedeutung waren.

Ein riesiger, hellgelber Kürbis vor dem Hintergrund der britischen Flagge.

In diesem Jahr züchtete Paton den Riesenkürbis zum ersten Mal alleine. Der Grund dafür war die Entscheidung seines Zwillingsbruders Stuart: Nachdem die Brüder 50 Jahre lang gemeinsam diesem Hobby nachgegangen waren, beschloss Stuart, in den Ruhestand zu gehen.

Der Rekord-Kürbis wird als Viehfutter verwendet

Der Riesenkürbis, der den Guinness-Rekord brach, wurde zu Ausstellungszwecken auf eine Farm in der Grafschaft Hampshire gebracht. Dort können Besucher die ungewöhnliche Ernte bestaunen. Nach Abschluss der Ausstellung ist geplant, den Kürbis als Futter für das Vieh zu verwenden.

Ian Paton hat sich bereits große Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Der Landwirt hat bereits mehr als 2.600 Samen gesammelt. Er plant, diese Samen zu verwenden, um in Zukunft einen Kürbis zu züchten, der sogar die 1,36-Tonnen-Marke überschreitet.

Somit ist der jüngste Erfolg des 65-jährigen britischen Gärtners das Ergebnis langjähriger Leidenschaft und unermüdlicher Arbeit im Anbau von Riesengemüse.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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