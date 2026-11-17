Usman Nurmagomedow und sein Team könnten die schwierigen Tage hinter sich haben. Berichten russischer Medien zufolge ist Chhabib Nurmagomedow persönlich in die VAE gereist, um mit den Behörden der Emirate zu verhandeln. Infolgedessen sollen die Mitglieder der Gruppe, zu der auch Usman gehörte, schrittweise freigelassen worden sein. Diese Informationen wurden jedoch bisher nicht offiziell bestätigt. Ein Vorfall, der in der MMA-Welt für großes Aufsehen sorgte: in Abu Dhabi Der Hotelstreit hat eine neue Wendung genommen. Vor wenigen Tagen hieß es, Usman Nurmagomedow und seine Teammitglieder seien zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Nun wird berichtet, dass sie wieder auf freiem Fuß sind und dass das persönliche Eingreifen von Chhabib Nurmagomedow dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben soll. Ist Chhabib in die VAE gereist, um zu verhandeln? Berichten zufolge, die sich auf den russischen Telegram-Kanal „Mash“ stützen, versuchten die Angehörigen von Usman Nurmagomedow zunächst, die Situation eigenständig zu lösen. Später wandten sie sich an Chhabib Nurmagomedow, um Hilfe zu suchen. Es heißt, Chhabib habe zunächst versucht, die Angelegenheit über UFC-Chef Dana White und amerikanische Partner zu klären. Aufgrund der unterschiedlichen Gesetzgebung und rechtlichen Verfahren in den VAE blieben diese Bemühungen jedoch erfolglos. Daraufhin soll Chhabib selbst in die Emirate gereist sein, um mit den lokalen Behörden zu verhandeln. Laut der Quelle einigten sich die Parteien darauf, die Gefangenen nicht gleichzeitig, sondern schrittweise freizulassen. Die erste Gruppe soll am 15. November und die zweite Gruppe, zu der auch Usman Nurmagomedow gehörte, am 16. November freigekommen sein.

Allerdings wurden Chhabibs Reise in die VAE, der Inhalt der Verhandlungen und die Bedingungen der Einigung nicht durch unabhängige Quellen bestätigt. Daher sind diese Informationen derzeit als unbestätigte Berichte zu betrachten. Warum wurde Usman Nurmagomedow inhaftiert? Der Vorfall ereignete sich am 11. November in Abu Dhabi in der Lobby eines Hotels auf Yas Island. Usman Nurmagomedow und seine Begleiter trafen auf den Georgier Merab Dwalischwili , der gerade ein Interview gab. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie Usman auf Dwalischwili zuging, ihm ins Gesicht schlug und daraufhin eine Massenschlägerei ausbrach. Nach dem Vorfall nahm die Polizei der VAE insgesamt 10 Personen fest. Acht von ihnen waren an der Schlägerei beteiligt, zwei weitere wurden beschuldigt, den Vorfall gefilmt und im Internet verbreitet zu haben. Am 13. November verurteilte das Strafgericht von Abu Dhabi sechs Angeklagte zu sechs Monaten Haft, einer Geldstrafe von 300.000 Dirham und anschließender Abschiebung. Die beiden Personen, die den Vorfall gefilmt hatten, erhielten ebenfalls eine sechsmonatige Haftstrafe. Dwalischwili und sein Begleiter Saba Lasischwili wurden nach Zahlung einer Geldstrafe von jeweils 50.000 Dirham freigelassen. Auch Dwalischwili wünschte sich ihre Freilassung Nach dem Streit äußerte sich auch Merab Dwalischwili zu der Situation. Er bedankte sich bei den Behörden von Abu Dhabi und erklärte, dass es ihm gut gehe. Der georgische Kämpfer betonte zudem, dass er sich die Freilassung von Usman und seinen Begleitern wünsche. Er erklärte, er werde keine Anzeige erstatten und wolle Frieden und das Beste für alle.