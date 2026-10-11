38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig

In Kolumbien steht die 38-jährige Maria Tapia kurz davor, vier identische Jungen gleichzeitig zur Welt zu bringen. Experten betonen, dass eine solche Schwangerschaft nur etwa bei einer von 15 Millionen Geburten vorkommt.

Maria hat die 30. Schwangerschaftswoche erreicht. In ihrem Bauch entwickeln sich vier Babys, die Mariano, Maximiliano, Emiliano und Tiago heißen sollen. Dieser seltene Fall hat selbst die Ärzte in der Stadt Caucasia im kolumbianischen Departement Antioquia in Erstaunen versetzt.

Derzeit sind Maria und ihr Ehemann Jhonatan Sapa in die Stadt Medellín gereist. Dort bestimmen Spezialisten, wann und auf welche Weise die Babys am sichersten zur Welt gebracht werden können. Da die Schwangerschaft als hochriskant eingestuft wird, stehen die Mutter und die ungeborenen Kinder unter ständiger ärztlicher Beobachtung.

Alle vier Babys haben das gleiche Geschlecht

Ersten Informationen zufolge handelt es sich bei den Babys um eine monozygote Vierlingsschwangerschaft. Das bedeutet, sie entwickelten sich aus einer einzigen befruchteten Eizelle, die sich später in vier Embryonen teilte.

Jhonatan erzählte in einem Interview mit lokalen Medien, dass sich alle vier Babys in einer einzigen Plazenta, aber in getrennten Fruchtblasen befinden.

„Sie alle befinden sich in einer Plazenta, aber in getrennten Säcken. Alle vier Kinder sind Jungen, ihr Geschlecht ist identisch. Genau dieser Aspekt macht diese Schwangerschaft außergewöhnlich selten“, sagte er.

Als das Paar zum ersten Mal erfuhr, dass sie vier Kinder erwarten, wussten sie vor Staunen nicht, was sie sagen sollten. Jhonatan erinnert sich, wie er die Embryonen während der Ultraschalluntersuchung einzeln zählte.

„Eins, zwei, drei und vier“, erinnerte er sich.

Die Mutter wartet sehnsüchtig darauf, ihre Kinder in die Arme zu schließen

Die Familie hofft, die Schwangerschaft unter ärztlicher Aufsicht so lange wie möglich fortsetzen zu können. Dies gibt den Babys Zeit, sich vor der Geburt weiter zu entwickeln.

Maria sagt, sie wolle ihre Kinder unbedingt sehen und in die Arme schließen.

„Ich möchte sie unbedingt treffen, sie zur Welt bringen und sehen“, sagte sie in einer Videobotschaft.

Berichten zufolge ist Marias Allgemeinzustand gut. Da ihr Bauch jedoch immer größer wird, fallen ihr das Gehen und Bewegen schwer.

Maria und Jhonatan erwarten die Geburt ihrer Kinder mit großer Freude. Sie betrachten diese Schwangerschaft als ein Geschenk Gottes.

„Wir vertrauen immer auf Gott und hoffen, dass alles gut ausgeht“, sagte Maria.

Eine solche Schwangerschaft tritt nur bei einer von 15 Millionen Geburten auf

Wie die Publikation „Need To Know“ berichtet, kann das gleichzeitige Austragen von vier Babys verschiedene Risiken und Komplikationen für Mutter und Kinder mit sich bringen. Daher müssen die Ärzte bei der Festlegung des Zeitpunkts und der Art der Entbindung jeden Faktor sorgfältig abwägen.

Die Geburtshelferin und Gynäkologin Eylen Ospina Barrios betonte, dass ein solcher Fall extrem selten sei.

„Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses liegt bei einer von 15 Millionen Schwangerschaften“, sagte die Expertin.

Nach Angaben der kolumbianischen Statistikbehörde DANE wurden im Jahr 2025 sechs Fälle von Vierlingsgeburten im Land registriert. In keinem dieser Fälle handelte es sich jedoch um identische Jungen, die sich aus einer einzigen befruchteten Eizelle entwickelt hatten.

Ebenso sind in Kolumbien keine früheren bestätigten Fälle von monozygoten Vierlingen bekannt.

Wissenschaftler haben noch nicht vollständig geklärt, aus welchen Gründen sich ein einzelner Embryo in vier Embryonen teilt. Deshalb ist Marias Schwangerschaft aus medizinischer Sicht von besonderem Interesse.

Das Hauptziel der Familie und der Ärzte ist es nun, die Gesundheit der Mutter zu schützen und die sichere Ankunft der vier Babys zu gewährleisten.