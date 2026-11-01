Die inspirierende Lebensgeschichte der siamesischen Zwillinge Joy und Joyce Magsino

·6·Welt
Die inspirierende Lebensgeschichte der siamesischen Zwillinge Joy und Joyce Magsino

Die in den Philippinen lebenden Zwillinge Joy und Joyce Magsino kamen mit einer seltenen angeborenen Fehlbildung zur Welt. Ihre Schädel sind miteinander verwachsen, doch trotz dieser Herausforderung meistern die Schwestern ihr Leben und verfolgen entschlossen ihre Träume.

Sie wurden im Februar 2008 mit einer seltenen Form der Kraniopagus-Verwachsung geboren. Ärzte prognostizierten den Zwillingen ursprünglich eine Lebenserwartung von etwa 10 Jahren.

Doch Joy und Joyce haben diese Prognosen weit übertroffen und wurden 2026 18 Jahre alt. Sie kämpfen nicht nur tapfer für ihr Leben, sondern sind auch bildungstechnisch erfolgreich. Die Schwestern haben 2023 ihren Schulabschluss mit hervorragenden Noten absolviert.

Die Zwillinge, die sich stets gegenseitig unterstützen, bewältigen die Prüfungen des Lebens mit Zusammenhalt und Stärke. Ihre Geduld, ihre gegenseitige Zuneigung und ihr optimistischer Blick auf das Leben sind für viele ein großes Vorbild.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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