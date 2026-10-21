Der US-Präsident Donald Trump kritisierte die Einwanderungspolitik Frankreichs und erklärte, er habe den französischen Staatschef Emmanuel Macron bereits zuvor diesbezüglich gewarnt. Seiner Ansicht nach ist die Einwanderung eine der Hauptursachen für die Unruhen in Europa.

Am 19. Oktober betonte Trump in einem Gespräch mit Journalisten, dass Frankreich einen großen Fehler begehe, indem es Migranten aus verschiedenen Ländern der Welt aufnehme.

„Ich habe Macron schon vor langer Zeit gewarnt. Frankreich macht einen großen Fehler, indem es Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt aufnimmt. Paris wird bald eine muslimische Stadt sein“, sagte der US-Präsident.

Trump forderte zudem die europäischen Staaten auf, die Grenzkontrollen zu verschärfen. Er betonte, dass die Region vor ernsthaften Problemen stehen könnte, wenn nicht entschlossen gegen illegale Einwanderer und Straftäter vorgegangen werde. Diese Aussage unterstreicht erneut Trumps kritische Haltung gegenüber der europäischen Einwanderungspolitik. Die Einschätzung zu den demografischen Veränderungen in Paris ist jedoch eine persönliche politische Äußerung und sollte nicht als bestätigte Tatsache betrachtet werden.