Zwei Ehrenwachen fallen vor den Augen Macrons in Ohnmacht (Video)

Der französische Präsident Emmanuel Macron wurde Zeuge eines unerwarteten Vorfalls bei der offiziellen Begrüßungszeremonie für den slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini. Während der Zeremonie fielen zwei Ehrenwachen nacheinander zu Boden. Dies berichteten französische Medien.

Der Vorfall ereignete sich am 11. November im Élysée-Palast in Paris. Als Macron sich darauf vorbereitete, seinen slowakischen Amtskollegen zu empfangen, verlor einer der Soldaten in der Formation plötzlich das Gleichgewicht, ließ sein Schwert fallen und stürzte zu Boden. Macron und die Palastmitarbeiter eilten sofort zu ihm. Danach wurde der Soldat vom Zeremonienplatz weggebracht.

Wie die französische Presse schreibt, fiel kurz darauf, als Macron Pellegrini begrüßte, eine zweite Ehrenwache um. Dieser Vorfall wurde nicht von der Kamera erfasst, aber das Geräusch seines auf den Boden fallenden Schwertes war zu hören. Auch Macron wurde auf diesen Vorfall aufmerksam.

Danach wurde die offizielle Begrüßungszeremonie fortgesetzt und die beiden Staatschefs hielten ihr Treffen ab.

Bisher wurden keine offiziellen Informationen über die Ursache des Zusammenbruchs der Soldaten oder deren Gesundheitszustand bekannt gegeben.