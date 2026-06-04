SpaceX' großer Plan könnte Musk zum ersten Billionär der Welt machen

Elon Musk könnte der erste Billionär der Welt werden. Laut The Guardian ist dies wahrscheinlich, wenn der Börsengang von SpaceX erfolgreich verläuft.

Die Publikation berichtet, dass SpaceX plant, etwa 75 Milliarden Dollar durch einen IPO einzusammeln. Dieser Prozess könnte in den kommenden Wochen stattfinden.

Das Unternehmen beabsichtigt, jede Aktie für 135 Dollar zu verkaufen und insgesamt 555,6 Millionen Aktien zu platzieren. Wenn der Plan umgesetzt wird, könnte der Marktwert von SpaceX 1,77 Billionen Dollar erreichen.

The Guardian betont, dass dies der größte Börsengang in der Geschichte des Aktienmarktes sein könnte. Musks Anteil an SpaceX könnte sein Vermögen auf ein Rekordniveau heben.