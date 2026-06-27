Grauen im Koffer: Leiche eines 17-jährigen Mädchens identifiziert

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Grauen im Koffer: Leiche eines 17-jährigen Mädchens identifiziert

Ein 46-jähriger australischer Staatsbürger wurde festgenommen, nachdem die Leiche eines 17-jährigen Mädchens in einem Koffer in Pattaya, Thailand, gefunden wurde. Dies berichtete The Guardian unter Berufung auf lokale Medien.

Demnach wurde der Verdächtige am 26. Juni am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok festgenommen. Die Ermittler vermuten eine Beteiligung am Tod des 17-jährigen thailändischen Mädchens, doch der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Ersten Informationen zufolge zeigen Überwachungskameras, wie der Verdächtige am Morgen des 25. Juni gemeinsam mit dem Mädchen ein Wohngebäude betrat und einige Stunden später mit einem großen schwarzen Koffer wieder herauskam.

Einen Tag später fand die Polizei genau diesen Koffer in der Nähe einer Eisenbahnstrecke. Im Inneren befand sich die Leiche des 17-jährigen Mädchens. Die forensische Untersuchung ergab Anzeichen von Gewalt.

Die Ermittlungen dauern an. Basierend auf den forensischen Ergebnissen und weiteren Beweisen wird erwartet, dass dem Verdächtigen offiziell Mord, Entführung und Leichenversteckung zur Last gelegt werden.

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