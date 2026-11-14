Schock: Kreuzfahrtschiff kollidiert mit Tanker in den USA und kentert (Video)

In New Orleans, Louisiana, USA, ereignete sich ein ungewöhnlicher maritimer Vorfall. Ein am Ufer des Mississippi festgemachtes Kreuzfahrtschiff kenterte nach einer Kollision mit einem Tanker.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich insgesamt 180 Personen an Bord des Kreuzfahrtschiffes. 129 davon waren Passagiere, der Rest waren Besatzungsmitglieder.

Nach der Kollision trafen Rettungsdienste umgehend am Unfallort ein. Alle 180 Personen an Bord konnten sicher gerettet werden. Ersten Informationen zufolge endete der Vorfall ohne größere Verluste.

Der Vorfall lenkte zudem die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit des Schiffsverkehrs auf dem Mississippi.