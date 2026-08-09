Frau trainiert mit ihrem Hund und erobert das Internet

Ein Video, das eine Frau beim Training mit ihrem Hund im US-Bundesstaat Mississippi zeigt, ist in den sozialen Medien viral gegangen.

Das Video zeigt, wie der Hund seiner Besitzerin folgt und ihre Bewegungen nachahmt, während sie Sportübungen macht. Die ungewöhnliche Szene weckte das Interesse der Nutzer sozialer Medien.

Haustiere beteiligen sich nur selten am Training ihrer Besitzer. Dieses Video zeigt jedoch, wie der Hund aktiv an der Trainingseinheit teilnimmt.

Der amüsante Clip verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit unter Internetnutzern und löste zahlreiche Diskussionen aus. Besonders die gemeinsamen Bewegungen von Hund und Besitzerin fanden die Zuschauer lustig und herzerwärmend.