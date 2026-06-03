Steuerzahlungssystem für Unternehmer in Usbekistan vereinfacht

In unserem Land wurde ein weiterer historischer und äußerst wichtiger Schritt unternommen, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen und ihnen breite Möglichkeiten für eine freie Tätigkeit zu schaffen. Gemäß einem neuen Erlass unseres geschätzten Präsidenten wurde die Umsatzgrenze für den obligatorischen Übergang zur Mehrwertsteuerzahlung (MwSt.) für Wirtschaftssubjekte von 1 Milliarde UZS auf 5 Milliarden UZS erhöht.

Saida Mirziyoyeva, Assistentin des Präsidenten, äußerte sich zu dieser erfreulichen Nachricht und dem eigentlichen Ziel der Reform.

Künstliche Barrieren und erzwungene Aufspaltungen werden beendet

In ihrer Erklärung ging Saida Mirziyoyeva auf eines der schmerzhaftesten Probleme ein, mit denen Unternehmer zuvor konfrontiert waren. Sie wies darauf hin, dass viele Unternehmer aufgrund der niedrigen Grenze von 1 Milliarde UZS im alten System gezwungen waren, ihre Geschäfte künstlich in mehrere kleine Teile aufzuspalten, um übermäßige Steuerlasten zu vermeiden.

"Dank des neuen Erlasses müssen Unternehmen ihre Tätigkeiten nicht mehr künstlich zersplittern und aufteilen", betonte die Präsidentenassistentin besorgt.

Für wen bringt die Reform Erleichterungen?

Diese neue Regelung und wirtschaftliche Erleichterung weckt in erster Linie bei Vertretern der folgenden Sektoren, die direkt mit der Bevölkerung arbeiten, einen starken Entwicklungswillen:

Familienunternehmen und Geschäfte: Kleine Einzelhandelsgeschäfte in Wohnvierteln arbeiten ohne übermäßige Bürokratie und Steuersorgen.

Gastronomiebetriebe: Cafés und Restaurants haben die Möglichkeit, ihren Umsatz zu steigern.

Dienstleistungssektor: Anbieter und Servicezentren, die der Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen anbieten, werden sich entwickeln.

Neuer Impuls für die Wirtschaft

Die Verfünffachung der Grenze auf 5 Milliarden UZS ermöglicht es Tausenden ehrlichen Unternehmern in unserem Land, sich in Ruhe weiterzuentwickeln, ohne gezwungen zu sein, ihr Steuersystem zu ändern. Experten zufolge wird dieser Schritt zweifellos den Anteil der Schattenwirtschaft verringern und dem allgemeinen Wirtschaftswachstum Usbekistans in naher Zukunft einen sehr starken und positiven Schub geben.

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