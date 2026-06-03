Bitcoin-Indikatoren signalisieren Erholung: Experten bleiben vorsichtig

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Bitcoin-Indikatoren signalisieren Erholung: Experten bleiben vorsichtig

Die jüngste Dynamik auf dem Bitcoin-Markt deutet auf eine mögliche Preiserholung hin. Die Analyse der Momentum-Indikatoren zeigt, dass der Abwärtstrend des Assets beendet sein könnte, aber die Marktteilnehmer bleiben vorsichtig. Darüber berichtet Coindesk.com. Nachrichten .

Laut dem 'Daybook'-Newsletter von CoinDesk deuten technische Analyseinstrumente auf eine Stabilisierung des Bitcoin-Preises hin. Dennoch beeinflussen die globale wirtschaftliche Unsicherheit und die Zinspolitik der Fed die Entscheidungen der Anleger weiterhin erheblich.

Krypto-Analysten glauben, dass eine neue Wachstumswelle beginnen könnte, wenn der Bitcoin-Preis ein bestimmtes Widerstandsniveau durchbricht. Da jedoch andere große Altcoins wie Ethereum und Solana dem Bitcoin folgen, bleibt die allgemeine Marktliquidität ein Schlüsselfaktor.

Derzeit beobachten Anleger nicht nur den Kryptomarkt, sondern auch traditionelle Finanzmärkte, einschließlich der Indizes S&P 500 und Nasdaq, genau. Ein stärkerer USD und Inflationserwartungen könnten den Druck auf die Preise digitaler Vermögenswerte erhöhen.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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