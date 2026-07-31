First Satellite Network for Early Detection of Wildfires Launched

·36·Technology
First Satellite Network for Early Detection of Wildfires Launched

Yer yuzida oʻrmon yongʻinlarini ular keng tarqalishidan avval ilk bosqichda aniqlashga moʻljallangan dunyodagi ilk maxsus sunʼiy yoʻldoshlar turkumi oʻz faoliyatini boshladi. ixbt.com nashrining yozishicha, Muon Space kompaniyasi tomonidan yaratilgan FireSat deb nomlangan mazkur orbitadagi guruhning dastlabki uchta apparati muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Yangi tizim yongʻinlarni fojiali tus olishidan oldin tezkorlik bilan lokalizatsiya qilish va ularning oldini olishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, ushbu loyiha Muon Space tomonidan Earth Fire Alliance (EFA) not tijorat tashkiloti bilan hamkorlikda hamda Google koʻmagida amalga oshirilgan. Mazkur ishlar doirasida orbitaga chiqarilgan Protoflight nomli prototip bir yil davomida milliondan ortiq multispektral tasvirlarni toʻplab, oʻzining yuqori samaradorligini amalda isbotlagan edi. Jumladan, ushbu sinov qurilmasi boshqa kuzatuv tizimlari eʼtiboridan chetda qolgan AQShning Oregon shtatidagi kichik yongʻin oʻchogʻini ham muvaffaqiyatli aniqlagan.

Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt

FireSat loyihasining dastlabki sunʼiy yoʻldoshlari pastki yeroldi orbitasiga moʻljallangan Condor-M platformasida barpo etilgan. Har bir apparat bir vaqtning oʻzida oltita diapazonda ishlaydigan ilgʻor multispektral infraqizil kamera bilan jihozlangan. Bu esa taxminan 1,5 kvadrat metr maydondagi kichik issiqlik manbalarini ham aniqlash, yongʻinlarni bulutlar va tutun ortidan turib ham koʻra olish imkonini beradi. Shuningdek, turli turdagi maʼlumotlarni tahlil qilish orqali yolgʻon signal berish holatlari sezilarli darajada qisqartirilgan.

Sunʼiy yoʻldoshlar maʼlumotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri kuzatuv jarayonida qayta ishlash uchun Muon Halo platformasidan foydalanadi. Tizimga Google ishtirokida ishlab chiqilgan sunʼiy intellekt elementlari integratsiya qilingan boʻlib, uning algoritmlari yangi olingan suratlarni hududning minglab avvalgi tasvirlari bilan taqqoslaydi. Ob-havo sharoitlari va boshqa muhim parametrlarni hisobga olgan holda, aniqlangan issiqlik anomaliyasi haqiqiy yongʻin ekanligi aniqlanadi va xizmatlarga xabar beriladi.

Kelajakdagi rejalar va ekologik ahamiyat

Hozirgi vaqtda uchta FireSat apparati yongʻin xavfi yuqori boʻlgan hududlarni kuniga ikki marta suratga olish imkoniyatiga ega. Kelgusida Earth Fire Alliance va Muon Space kompaniyalari ushbu turkumni naq 50 ta sunʼiy yoʻldoshgacha kengaytirishni rejalashtirmoqda. Tizim toʻliq ishga tushgach, Yer yuzining istalgan nuqtasini har 20 daqiqada kuzatib borish imkoniyati yaratiladi. 2029 yilga borib esa eng zaif hududlarni har soatda monitoring qilish koʻzda tutilgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday texnologiyalarning yaratilishi oʻrmon yongʻinlarining koʻlami kengayib, ularning yanada uzoq davom etayotgani va shiddatli tus olayotgani bilan bogʻliq. AQSh Milliy idoralararo yongʻin markazi (National Interagency Fire Center) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning dastlabki oylarida mamlakatda minglab yongʻinlar sodir boʻlib, ulardan millionlab gektar hududlar zarar koʻrgan. Yangi sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi kichik oʻchoqlarni oʻz vaqtida aniqlab, qutqaruv xizmatlarini tezkor yoʻnaltirish va tabiatga yetkaziladigan zararni kamaytirish imkonini beradi.

TechnologySatelliteWildfiresGoogleMuon Space
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Pavel Durov added to terrorist listPavel Durov added to terrorist listToday, 09:21Artificial Intelligence is Finding Twice as Many Software VulnerabilitiesArtificial Intelligence is Finding Twice as Many Software VulnerabilitiesToday, 07:28AI unexpectedly infiltrates real systems during security testingAI unexpectedly infiltrates real systems during security testingToday, 06:28Reddit Posts Strong Q2 Revenue, But AI Concerns Weigh on InvestorsReddit Posts Strong Q2 Revenue, But AI Concerns Weigh on InvestorsToday, 04:52Apple Dramatically Increases Reserves Due to Memory Component ShortagesApple Dramatically Increases Reserves Due to Memory Component ShortagesToday, 04:24Leopold Aschenbrenner Fund Sold Exchange Traded FundsLeopold Aschenbrenner Fund Sold Exchange Traded FundsToday, 04:23
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin